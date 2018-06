Buffon e l´addio al calcio

calcioweb.eu

: @juventibus @SCUtweet @dariopergolizzi @MattiaPerin Io credo che con l'addio di buffon, la Juve dovesse trovare un… - StefanoDePonte : @juventibus @SCUtweet @dariopergolizzi @MattiaPerin Io credo che con l'addio di buffon, la Juve dovesse trovare un… - Mmaiorella1 : @donatocerullo Purtroppo la storia è questa. Il problema è molto piu profondo , questi sono una vergogna per lo sp… - teovisma : @4everVinci Figurati, ci mancherebbe. Come detto, in ottica Juve, con l'addio di Buffon è importante che lui non va… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Alle 16.21 del 19 maggio 2018, dopo 6.111 giorni, termina l´era di Gianluigicome storico portiere della Juventus. In questo giorno è stato il giocatore più celebrato anche prima del fischio di inizio della partita contro l’Hellas Verona, con saluti calorosi ai tifosi ed un abbraccio di gruppo con i compagni bianconeri, dove al 64’ è stato sostituito con un pasillo di tradizione spagnola – da Carlo Pinsoglio. Nell’ultima conferenza stampa come calciatore, Gigiha le lacrime agli occhi, le lacrime di chi ha dato tutto per la sua squadra ed è riuscito a vincere più di chiunque altro con quella maglia.dice addio alla Juventus, Chiellini sarà il nuovo capitano. Gigida record Tano Pecoraro/LaPresseLaPresse/ Un portiere da record: con 974 minuti di porta inviolata durante la stagione 2015-2016, nessuno ha raggiunto un risultato simile nella Serie A a girone ...