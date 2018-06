laragnatelanews

: BTicino presenta Living Now: icona da sempre, da oggi connessa - MaurizioMurgia : BTicino presenta Living Now: icona da sempre, da oggi connessa - evyna : BTicino presenta Living Now: icona da sempre, da oggi connessa - - Designlegrand : RT @BTicino: #BTicino presenta ‘Un Giorno Straordinario’, un #film in due #puntate con Laura Chiatti e Alessandro Fella. Il 16 e il 23 giu… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Da comando a interfaccia. Due anime per un’unica linea, tradizionale e smart. Nel segno della tradizione, punto di riferimento dell’installazione civile, nasceNow, la lineache unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart. Pensata per adattarsi a tutte le case, può essere utilizzata negli impianti tradizionali, personalizzando gli ambienti con il suo design innovativo, oppure esprimere tutte le sue straordinarie potenzialità negli impianti connessi.Now si basa su un’infrastruttura tradizionale ma è concepita per nuove esperienze d’uso. Permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico di casa: luci, tapparelle, energia anche da remoto, con uno smartphone tramite l’App Home + Control, oppure, novità assoluta per questo settore, grazie ai comandi vocali. Realizzata in collaborazione con Netatmo, società ...