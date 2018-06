Brutta caduta da un albero | codice rosso per un 52enne Intervenuto Pegaso

FP2 del Mugello a Iannone - Brutta caduta per Pirro : Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prime libere Andrea Iannone si conferma il più veloce in pista anche nella seconda sessione del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : prove libere 2. Jorge Martin domina davanti a Canet - Bezzecchi 6° - Di Giannantonio 9° - Brutta caduta per Antonelli : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia aveva visto davanti a tutti Jorge Martin e Aron Canet (Honda EG 0,0 VDS), la FP2 non ha minimamente cambiato la situazione. I due spagnoli, infatti, si sono piazzati in prima e seconda posizione, con il portacolori del team Honda Gresini che ha saputo scendere fino ad un eccellente 1:57.104, staccando il suo connazionale di 339 millesimi. Terza posizione per il giapponese ...

MotoGP - test Barcellona. Brutta caduta per Rabat - escluse fratture. Vinales è il più veloce : La caduta di Rabat Questa mattina Tito Rabat, due volte campione del mondo Moto2 e attualmente in forza al team Ducati Reale Avintia in MotoGP, è stato protagonista di una caduta in ingresso all'...

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...