Brasile | Coppa del mondo genererà fatturato di 20 | 3 miliardi nel commercio e nei servizi

Calcio - Mondiali Russia 2018 : chi alzerà al cielo l’ambita coppa? 32 squadre cullano il sogno. Brasile e Germania al top con Spagna e Francia. Azzurri grandi assenti : Chi alzerà al cielo la Coppa del Mondo? Questa è la domanda che tutto il globo terrestre si pone alla vigilia dei Mondiali 2018 di Calcio, che avranno in luogo in Russia tra giovedì 14 giugno e domanica 15 luglio, quando al Luzhniki Stadium di Mosca andrà in scena la finale. A pesare come un macigno è soprattutto l’assenza dell’Italia, che per la prima volta dopo 60 anni non è riuscita a strappare il pass per i Mondiali, al termine ...

Mondiali 2018 : le favorite a confronto. Brasile - Germania - Spagna e Francia. Un poker d’assi per la Coppa del Mondo : Meno tre ai Mondiali 2018, appuntamento imperdibile dell’estate sportiva. Giovedì, in Russia, inizierà la rassegna iridata alla quale, come sappiamo, non parteciperà l’Italia. Ma lo spettacolo non mancherà: le pretendenti al titolo saranno 32, ma 4 emergono sulle altre. Sono le quattro favorite per la vittoria: Brasile, Germania, Spagna e Francia. Brasile Inevitabile considerare il Brasile tra i favoriti. Perché sono i Pentacampeao, ...