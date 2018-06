Borse caute in attesa di Fed e BCE Spread BTP Bund ancora in calo

Borse in rosso. Torna la cautela nel giorno del G7 in Canada : Vendite sull'azionario europeo sulla scia delle Borse asiatiche. Trump sempre più isolato sul tema dazi. Francoforte la peggiore dopo il dato deludente sugli ordini all'industria, l'euro Torna sotto 1,18 dollari. Auto e tech sotto pressione. Fiammata dello spread in avvio, sulle incertezze per l'implementazione del programma del nuovo Governo italiano...

Borse caute - Piazza Affari in calo : Piazza Affari in calo , mentre i mercati di Eurolandia restano cauti. Sostanzialmente stabile lo spread tra Btp decennali e Bund, fermo a 234 punti base, con un rendimento del bond di 2,723 euro. A ...

Borse caute - occhi su Milano : lo spread risale a 232 punti base : L'attenzione degli operatori si concentra ancora sulla politica nel giorno del voto di fiducia del Senato al Governo Conte. Sul listino milanese salgono Saipem e Leonardo, deboli le banche

Borse caute - a Milano corrono le utilities. Spread in calo : Piazza Affari poco mossa dopo un avvio sprint e un successivo scivolamento in territorio negativo a causa dell'intensificarsi delle vendite sul comparto bancario. Positive le altre Borse europee . ...

Borse europee caute - spread in calo a 250 : Borse europee poco mosse con l'eccezione di Francoforte che scivola zavorrata dal crollo di Deutsche Bank. Le vendite sulla banca tedesca, e di conseguenza sull'intero comparto europeo, sono scattate ...

Borse europee caute. Francoforte frana su crollo Deutsche Bank : Finale attorno alla parità per le Borse europee, eccezion fatta per Francoforte che perde circa un punto percentuale e mezzo sul crollo di Deutsche Bank . Le vendite sulla banca tedesca, e di ...

Borse caute : il Ftse Mib osa di più malgrado incognita politica : L'attenzione è ovviamente rivolta al mondo politico dopo che ieri Lega e M5S hanno proposto al presidente Mattarella il nome del giurista Giuseppe Conti come candidato premier. Il Capo dello Stato ha ...

Borse europee caute. Milano in rosso : Piazza Affari avvia la seduta in ribasso , mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. Segno meno per l' Euro / Dollaro USA , in una sessione caratterizzata da ampie ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...

Borse europee caute. Piazza Affari in frazionale rialzo : Rimbalza Piazza Affari dopo le perdite della vigilia sulle tensioni per la formazione di un nuovo Governo . Rassicurazioni sono giunte dal responsabile del debito pubblico del Tesoro, Davide Iacovoni ,...