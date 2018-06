Borsa per Mountain Bike o bici da città | con custodia smartphone | sconto a 7 | 99 euro

Sale l'attesa per la Fed - dollaro pronto a scattare. In Borsa nuovi record per Ferrari : La Federal Reserve si appresta ad apportare stasera un nuovo rialzo dei tassi e il mercato aspetta al varco la banca centrale Usa per vedere se l'atteggiamento rimarrà comunque dovish o i dot plot ...

Borsa - netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 12/06/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, in calo di 596,4 milioni, rispetto ai 2,99 miliardi della vigilia. I ...

La benzina supera la soglia di 2 euro al Brennero : «olpa dell’Austria» Borsa - listino a +3 - 5% : Non si raggiungevano livelli così alti dai record del 2012. Staffler, presidente dell’Associazione liberi distributori dell’Alto Adige: «È colpa dell’Austria che fa dumping e poi si lamenta: con i loro prezzi attirano Tir da tutta europa, non si fa così tra vicini»

Borsa - chiusura positiva per Milano in attesa del vertice tra Kim e Trump : (Alliance News) - La prima giornata di scambi si conclude positivamente a Piazza Affari, a ridosso di un fine settimana complicato sul fronte internazionale ed alla vigilia dell'attesissimo vertice tra il...

Borsa : Milano chiude in volata - +3 - 42% - e recupera perdite di una settimana - RCO - : Piazza Affari archivia cosi' la giornata come migliore d'Europa a +3,42% - recuperando cosi' tutto il passivo accumulato settimana scorsa - galvanizzata dalle parole del ministro dell'Economia, ...

Xiaomi : Tra quotazione in Borsa - Vendite smartphone alle Stelle e perdite di 1 miliardo : Xiaomi punta forte, fortissimo sul mercato mondiale e si appresta a sbarcare un po in tutte le nazioni del mondo. Dopo l’Italia infatti programma diversi altri stati ma tra quotazione in Borsa smartphone e profitti in calo c’è da gestire tanta carne al fuoco Il 2018 di Xiaomi: Mondo, smartphone e Guadagni Finalmente Xiaomi è […]

Borsa - Milano consolida recuperi - +2 - 09% spread cala a 248 punti : ...09 per cento dell'indice Ftse-Mib in un avvio di settimana all'insegna dei miglioramento dei mercati sull'Italia, dopo le rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni ...

Borsa svizzera chiude in perdita - SMI -0 - 42% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa svizzera riduce perdite nel pomeriggio : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tesla avrebbe rimBorsato un quarto delle prenotazioni per la Model 3 : Risale ormai al 2016 l’annuncio della Model 3, l’auto prodotta da Tesla Motors la società specializzata in automobili elettriche guidata dall’imprenditore Elon Musk, che avrebbe dovuto segnare un importante passo avanti per l’azienda portando alla creazione di un’auto elettrica in grado di rivolgersi ad un pubblico molto più ampio grazie ad un prezzo di partenza decisamente più accessibile. Le premesse per un ...

Borsa svizzera sempre in perdita : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa e spread - apertura in fibrillazione. Piazza Affari in caduta a -1 - 24% : Tensioni sui mercati. Piazza Affari apre in netto calo, a -1,24%, e tornano forti le pressioni sullo spread Btp-Bund, che apre in rialzo a 260 punti (ieri ha chiuso a 254) e dopo pochi minuti schizza a 270. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario è al 3,15 per cento.Deboli anche le altre Borse europee, appesantite dai mercati asiatici e dal rischio di un inasprimento della guerra dei dazi dopo i dati del surplus commerciale ...

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 56% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,56% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.694,50 punti, con una perdita di 128,76 punti, pari allo 0,56 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.799,38 punti, salendo in mattinata fino a 22.879 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in chiusura al ...

Borsa - chiusura negativa per Milano : Ftse Mib -0 - 18% - spread a 253 : chiusura in lieve calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib in ribasso dello 0,18% a 21.767 punti, in linea con la debolezza delle altre Borse europee. Torna la pressione sui titoli di ...