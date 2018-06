Borsa di Tokyo in rialzo | Nikkei guadagna 0 | 38%

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 33% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,33% – La Borsa di Tokyo anche oggi è in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.878,35 punti, con un guadagno di 74,31 punti, pari allo 0,33 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.977,22 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 23.011,57 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei a +0 - 48% : La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana col segno più, trainata dalla svalutazione dello yen, con gli investitori che attendono l'esito del vertice di Singapore tra il presidente ...

Borsa - Tokyo apre invariata a -0 - 02% : 04.03 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana invariata, con gli investitori che guardano a possibili ritorsioni sul commercio tra Stati Uniti e Ue, dopo lo strappo avvenuto al G7 in Canada tra i paesi alleati;mentre tutto sembra essere pronto a Singapore per il vertice di domani tra il presidente Usa Trump e il leader coreano Kim. L'indice Nikkei segna una variazione piatta (-0,02%) a quota 22.690,05. sul mercato valutario lo ...

Borsa di Tokyo in calo - Nikkei perde 0 - 56% : Borsa di Tokyo in calo, Nikkei perde 0,56% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.694,50 punti, con una perdita di 128,76 punti, pari allo 0,56 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.799,38 punti, salendo in mattinata fino a 22.879 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in chiusura al ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 08% : 03.30 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, e le trattative in corso tra le principali economie al G7 in corso in Canada, dopo la decisione degli Usa di imporre dazi nei confronti dei principali Paesi alleati. L'indice Nikkei cede appena lo 0,08% a quota 22.804,91. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile ...

La Borsa di Tokyo chiude in positivo : Nikkei +0 - 87% : La Borsa di Tokyo chiude in rialzo. Il Nikkei, l'indice dei 225 titoli guida, ha guadagnato lo 0,87% salendo a 22.823,26 punti.

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 87% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,87% – Alla Borsa di Tokyo proseguono i rialzi. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.823,26 punti, con un guadagno di 197,53 punti, pari allo 0,87 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.748,72 punti, scendendo un minuto dopo fino a 22.732,18 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel tardo ...

Borsa - Tokyo apre la seduta a +0 - 51 : 02.58 La Borsa di Tokyo apre gli scambi con il segno più in scia alla chiusura positiva degli indici azionari Usa, con il Dow Jones nuovamente sopra quota 25mila, e l'indebolimento della divisa nipponica sulle principali valute. L'indice Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,51% a quota 22.741,96, con un guadagno di 116 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 110,10, e sull'euro a un valore di 129,70.

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 38% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,38% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.625,73 punti, con un guadagno di 86,19 punti, pari allo 0,38 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.520,31 punti, scendendo 5 minuti dopo fino a 22.498,59 punti, il livello più basso della giornata, e ...