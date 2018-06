Boom per Mixer | raddoppiati gli utenti mensili in appena sei mesi

Pubblicità - mercato in crescita in aprile. Boom per la radio : Teleborsa, - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia , chiude il mese di aprile in crescita del 4,2% , +2,6% senza search e social, , portando il quadrimestre a +1,8% rispetto allo stesso ...

Salvini vince il primo round. Tre condizioni perché non diventi un Boomerang : Ebbene in molti di quei Paesi sono al governo partiti alleati della Lega, quindi servirà una robusta concertazione politica per evitare che il cerino resti sempre in mano all'Italia, passato Il ...

Estate 2018 : volano le vendite di gelato - Boom per quello vegano : Per l’Estate 2018 è boom per il gelato veg, senza uova e senza latte, con una crescita di consumo del 30%: lo stima l’Osservatorio della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc) che ha analizzato le tendenze relative alle preferenze e ai consumi di gelato in Italia e nel mondo. Secondo il presidente Fipgc Roberto Lestani “l’aumento delle intolleranze e la diffusione della scelta veg hanno ...

Crisi : Unimpresa - Boom precari e rischio povertà per 9 - 3 mln italiani - 4 - : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Crisi : Unimpresa - Boom precari e rischio povertà per 9 - 3 mln italiani : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Meno disoccupazione, compensata da una ‘fabbrica’ di lavoratori precari. Ora sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l’area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Dal 2016 al 2017 altre 128mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 293 mila soggetti ...

Crisi : Unimpresa - Boom precari e rischio povertà per 9 - 3 mln italiani (2) : (AdnKronos) – Questo gruppo di persone occupate, ma con prospettive incerte circa la stabilità dell’impiego o con retribuzioni contenute, “ammonta complessivamente a 6,55 milioni di unità”. Il totale del’area di disagio sociale, calcolata dal Centro studi di Unimpresa sulla base dei dati Istat, a fine 2017 comprendeva dunque 9,29 milioni di persone, in aumento rispetto fine 2016 di 197mila unità (+1,4%). Ora il ...

Crisi : Unimpresa - Boom precari e rischio povertà per 9 - 3 mln italiani (3) : (AdnKronos) – Per Ferrara, “c’è bisogno di più lavoro per gli italiani: in questo senso, vanno accolti con favore tutti gli strumenti e le misure volte a rendere meno onerose le assunzioni di lavoratori, meglio se si tratta di interventi strutturali e non di aiuti una tantum. Riteniamo sbagliato insistere con forme di sussidio, perché strumenti come il reddito di inclusione alimentano l’assistenzialismo e disincentivano, ...

Crisi : Unimpresa - Boom precari e rischio povertà per 9 - 3 mln italiani (4) : (AdnKronos) – Nel terzo trimestre del 2016 i disoccupati erano in totale 2,80 milioni: 1,53 milioni di ex occupati, 578mila ex inattivi e 693mila in cerca di prima occupazione. A settembre 2017 i disoccupati risultano in discesa di 69mila unità (-2,5%). Incide il calo di 139mila unità degli ex occupati, mentre crescono di 41mila unità gli ex inattivi; e salgono pure coloro che sono in cerca di prima occupazione, cresciuti di 29mila ...

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza Boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le Verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...