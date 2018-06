Bolzano | perquisizioni alla sede centrale della Sparkasse | i pm cercano i soldi della

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018)in mattinatadi. Sitre milioni di euro che dal Lussemburgo sarebbero tornati in Italia, nel capoluogo del Trentino. Un movimento sospetto che una fiduciaria lussemburghese ha segnalato a Bankitalia che, a sua volta, l’ha segnalato ai magistrati genovesi. I pm Francesco Pinto e Paola Calleri vogliono capire se si tratti di una parte del tesorettoLega che i magistrati non sono riusciti finora a trovare. Questa mattina alle 7,30 gli uominiPolizia TributariaGuardia di Finanza di Genova si sono presentati in via Cassa di Risparmio all’apertura delle porte. Insieme con i primi dipendenti. Altresono in corso tra Roma e altre città. Tutto parte dcondanna in primo grado, nel luglio scorso, di Umberto Bossi e Francesco Belsito per la sospetta truffa di fondi elettorali. I ...