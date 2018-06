Bloccare l' accesso del wifi pubblico a chi lo utilizza per giocare nei casinò online

Come Bloccare accesso a siti ai bambini : Mai Come in questo periodo l’accesso a Internet risulta sempre più indispensabile per reperire informazioni di ogni genere. Proprio per questo motivo, anche ai più piccoli viene spesso data la possibilità di connettersi alla rete sia per scopi didattici che ludici. Come possiamo proteggere i bambini da contenuti non adatti a un pubblico minore? Limitando l’accesso a tutti i siti che forniscono materiale controverso. Considerando Come ...