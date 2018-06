Biondo ed Emma festeggiano 4 mesi d’amore | la sorpresa di lei

Biondo Vs Filippo La Crosta/ Amici 17 - i due "difendono" Emma e Carmen ma è scontro sui social : Gli ex registrano dei video per salutare e dire la loro sui finalisti di Amici 17 ma anche questo diventa motivo di scontro soprattutto sui social tra i fan di Emma e Carmen, perché?(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:28:00 GMT)

Biondo / L'amore per Emma Muscat e le polemiche : "Il pubblico mi apprezza per quello che sono" (Amici 2018) : BIONDO, ultimo concorrente eliminato ad Amici 2018, racconta in un'intervista esclusiva il suo percorso, i progetti per il futuro e L'amore per Emma Muscat.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:03:00 GMT)

Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? "Una fortuna incontrarla" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? La risposta è assolutamente sì, dalle ultime dichiarazioni del cantante è evidente che tra i due sia nato un sentimento sincero e ne abbiamo avuto la prova nel daytime di ieri, 24 maggio, quando Biondo ha fatto una sorpresa a Emma in casetta; la ragazza era molto scoraggiata, per cui le serviva un incoraggiamento per questi ultimi giorni nella scuola di Amici e per questo è arrivato Biondo, ...

Emma Muscat/ Amici 2018 - dal duetto con Annalisa alla sorpresa di Biondo - arriverà in finale? : Il destino di Emma Muscat è appeso ad un filo perché ad un passo dal gran finale potrebbe tornare a casa: sarà lei l'eliminata della serata o sarà una finalista di questa edizione?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:00:00 GMT)

Amici 2018 - Biondo : "Amore con Emma? Sentimento molto forte" : Biondo, ultimo eliminato dalla scuola di Amici, intervistato da ComingSoon.it, ha parlato, a lungo, anche, della storia d'amore con Emma Muscat. Il trapper, negli scorsi giorni, è entrato nuovamente nella casetta dei Bianchi per fare una sorpresa alla fidanzata. Tra baci, coccole, e dichiarazioni affettuose, la coppia ha preparato un tiramisù: È nata per caso, è successo tutto in maniera naturale. All’inizio non ci stavamo neanche ...

AMICI 2018 SERALE/ Borsa di studio per Einar : le parole di Biondo per Emma : AMICI 2018 SERALE, ed. 17: Borsa di studio per Einar Ortiz come l'allievo che ha fatto più miglioramenti. Biondo parla della storia d'amore con Emma Muscat.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:30:00 GMT)

Emma e Biondo stanno ancora insieme? Le parole di lui spiazzano tutti! : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018? La risposta è assolutamente sì, dalle ultime dichiarazioni del cantante è evidente che tra i due sia nato un sentimento sincero e ne abbiamo avuto la prova nel daytime di ieri, 24 maggio, quando Biondo ha fatto una sorpresa a Emma in casetta; la ragazza era molto scoraggiata, per cui le serviva un incoraggiamento per questi ultimi giorni nella scuola di Amici e per questo è arrivato Biondo, ...

Emma Muscat e Biondo - sorpresa ad Amici 17/ Video - il rapper torna in Casetta : baci e dichiarazioni d'amore! : Grande sorpresa per Emma Muscat ad Amici: torna in Casetta Biondo! La cantante è al settimo cielo e riempie il rapper di baci. Lui invece confessa: "Ti amo"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:05:00 GMT)

Amici - Biondo : ecco com’è nata la storia con Emma Muscat : Amici 17: Biondo parla della sua storia con Emma Il cantante Biondo è stato eliminato durante l’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, nella scuola, non solo si è dedicato al canto ma ha lasciato spazio anche all’amore. Infatti, proprio ad Amici ha conosciuto Emma Muscat, la cantante di Malta […] L'articolo Amici, Biondo: ecco com’è nata la storia con Emma Muscat proviene da Gossip e Tv.

Il mondo di Biondo nel duetto con Fedez ed Emma in Cigno Nero : video dal 7° serale : Biondo nel duetto con Fedez ed Emma in Cigno Nero. I due concorrenti della squadra bianca hanno avuto il piacere di duettare con uno degli ospiti del programma, con un brano che è uno dei più rappresentativi della sua discografia. Fedez è tornato in Italia dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti per stare vicino alla sua compagna prima della nascita del piccolo Leone con il quale sono tornati a Milano solo qualche giorno fa. L'artista sta ...

FEDEZ / "Il cigno nero" assieme a Biondo ed Emma nel serale di Amici 2018 : FEDEZ fra poche ore sarà ospite del serale di Amici 2018 per duettare con Biondo sulle note del brano "Il cigno nero". assieme a lui anche J-Ax, che invece si esibirà con...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:28:00 GMT)

Emma Muscat e Biondo stanno insieme / La dichiarazione d'amore e il bel gesto del rapper (Amici 2018) : Emma Muscat e Biondo emozionano i fan di Amici 2018 grazie alla loro storia d'amore nata davanti alle telecamere: dall'amicizia alla standing ovation di sabato scorso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:27:00 GMT)

EMMA MUSCAT E Biondo STANNO INSIEME/ "Mi ha sostenuto tanto questa settimana" (Amici 2018) : EMMA MUSCAT e BIONDO emozionano i fan di Amici 2018 grazie alla loro storia d'amore nata davanti alle telecamere: dall'amicizia alla standing ovation di sabato scorso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:10:00 GMT)

Anticipazioni Amici 2018 sesta puntata : fuori Emma e Biondo? Video : Sabato 12 maggio in prime time su Canale 5 andra' in onda la sesta puntata del serale [Video] di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Il talent show sta per avviarsi verso le battute finali di questa edizione e vedremo che anche questa settimana ci sara' più di un'eliminazione dalla gara tra squadra bianca e squadra blu. Noi remo la sesta puntata in diretta minuto per minuto qui su Blasting News: aggiornatevi con noi sui nomi degli eliminati ...