Bimbo di 6 mesi ' intrappolato' in auto | salvato dai carabinieri

Elena Santarelli insieme a un Bimbo ricoverato con il figlio : "A 18 mesi Regis ha finito la chemio" : Dallo scorso dicembre, Elena Santarelli, il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo stanno combattendo la loro battaglia contro il tumore. Una battaglia difficile che ogni giorni li mette a dura ...

Pauroso schianto : l'auto si cappotta e il Bimbo di sei mesi vola fuori dall'abitacolo : CORREZZOLA - Pauroso incidente stradale l'altra sera alle 20 lungo via Leonardo Da Vinci a Conca d'Albero di Correzzola . Miracolosamente illeso u n bimbo di sei mesi e il padre. In condizioni gravi, ...

Lo stava solo cullando tra le braccia… I pochi attimi più devastanti della vita di questo padre. Il Bimbo - 2 mesi appena - e un epilogo che spezza il cuore : Un terribile dramma andato in scena tra le mura di casa e sul quale ora si indaga per scongiurare che dietro quella tragedia possano nascondersi delle verità ancor più inquietanti. Una coppia felice, che aveva finalmente coronato il sogno di diventare genitori e abbracciare il loro primo bambino. E la morte improvvisa del figlio di soli due mesi avvenuta proprio nell’abitazione dei due, con il piccolo caduto dalle braccia del padre ...

MIRANDOLA - Bimbo 11ENNE SCOMPARSO : ZII "SIAMO DISPERATI"/ Modena - ultime notizie "il papà è morto tre mesi fa" : Bambino di 11 anni SCOMPARSO a MIRANDOLA. ultime notizie Modena, zii disperati: ricerche in corso, 'il papà è morto tre mesi fa'.

Bimbo di due mesi trovato abbandonato in strada sotto la pioggia : Lo avevano notato dalla finesetra, da solo, nel passeggino in mezzo alla strada, sotto la pioggia. Sono scesi a controllare sperando di aver visto male e invece no, nel passeggino c'era un neonato che singhiozzava spaventato...

Picchia figlio di 3 mesi e lo immerge nell’acqua gelida : Bimbo muore tra atroci sofferenze : Quando i paramedici sono intervenuti, il piccolo aveva tantissima acqua nei polmoni: l'autopsia ha accertato inoltre che aveva costole e spalla fratturate oltre a una lesione cerebrale.Continua a leggere

Meningite - Bimbo morto a 8 mesi/ Firenze - il piccolo era stato vaccinato : Bambino di otto mesi morto di Meningite 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:12:00 GMT)