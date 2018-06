Benzina | diesel e gpl | prezzi ancora fermi sulla rete carburanti

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tutto fermo sulla rete carburanti : Nessun movimento sulla rete carburanti italiana: non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Prezzi praticati sul territorio all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,645 ...

Carburanti : prezzi di Benzina e diesel invariati - sale il Gpl : Pressoché invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, salvo il Gpl. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa ...

Diesel - CNR : “Con gli Euro 6 meno CO2 dei Benzina - e sono più puliti delle elettriche” : E se fosse il CNR a suggerire che il Diesel, tutto sommato, non è poi così “cattivo” come sembra? Intervenendo in una conferenza di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spezzato una lancia a favore dei motori a gasolio di ultima generazione: nel suo rapporto il CNR sottolinea come, in tema di impatto ambientale, il dato da tenere d’occhio oggi e in futuro sia quello relativo alle ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora rialzi per Eni e IP : Proseguono i rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso si tratta del 12° intervento al rialzo per Eni, per un totale di 12 centesimi al litro. Le medie dei Prezzi praticati comunicati dall’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : torna la calma sulla rete carburanti nazionale: non si registrano oggi interventi al rialzo sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo due settimane di aumenti. Sul territorio prosegue la crescita dei Prezzi praticati per effetto dei movimenti in salita dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Benzina e diesel - continuano gli aumenti e i prezzi vanno alle stelle : mai così alti dal 2014 : continuano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, con il petrolio Brent ormai sempre più vicino agli 80 dollari al barile spinto dalle tensioni su Venezuela e Iran (con l'aggiunta per i compratori...