Belen tra Stefano De Martino e Andrea Iannone Foto | grandi sorrisi con l' ex marito e il

Belen tra Stefano De Martino e Andrea Iannone/ La showgirl beata tra gli uomini ma... : Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Tra Belen e Iannone - arriva Fabrizio Corona : Si fanno insistenti le voci che vedrebbero Belen Rodriguez e Andrea Iannone vivere un momento di crisi di coppia. Ma sono vere, oppure no? Dalle prime indiscrezioni sembrava che il periodo di pausa fosse dettato dal desiderio della showgirl argentina di concentrarsi sulla carriera e mettere da parte la vita sentimentale. Ma, se fosse vero, potrebbe non essere l’unica motivazione. Pare infatti che Fabrizio Corona si sia riavvicinato alla ex ...

Nessuna tensione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone (foto) : Crisi o non crisi? Se vogliamo attribuirgli un paragone, ogni giorno è come una margherita che si spoglia per capire che cosa succede tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ultimamente le voci di rottura della coppia si sono moltiplicate poiché i due non si mostravano in pubblico da un po' di tempo, social compresi. Ci ha pensato una serata di svago a smentire le malelingue e confermare la complicità che corre tra i due.Sono stati visti ...

Nessuna crisi tra Belen e Iannone. Insieme in un locale di Milano : Sono giorni che non si parla d'altro che di una presunta crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez, i due infatti non si mostravano più Insieme in publico da tempo e sui social scarseggiavano le foto di coppia.Ma non solo. Alcuni settimanali avevano dato per spacciati i due fidanzatini perché "Belen ha bisogno di pensare al suo lavoro". E sempre secondo queste riviste, i due non abitavano nemmeno più sotto lo stesso tetto. Però, come spesso ...

Belen Rodriguez lascia Iannone : c’entra anche Fabrizio Corona : Tra i motivi della fine della storia tra Belen e Iannone spunta Corona Il motivo della crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non è solo il lavoro della showgirl. Come afferma il settimanale Spy nel suo ultimo numero in edicola, spunta il nome di Fabrizio Corona. La Rodriguez ha sempre affermato di voler un […] L'articolo Belen Rodriguez lascia Iannone: c’entra anche Fabrizio Corona proviene da Gossip e Tv.

Troppo lavoro e amore svanito : tra Belen e Iannone è crisi nera! : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone potrebbero essersi lasciati: la showgirl argentina ed il pilota di MotoGp in crisi, ecco perchè Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si sono lasciati? È questa la domanda che i fan della coppia si pongono. Sui rispettivi profili social della showgirl e del pilota non c’è nulla che faccia pensare che tra i due piccioncini ci sia ancora del tenero e che passino del tempo insieme. Entrambi assorbiti totalmente ...

Grande Fratello Vip - la scommessa di Ilary Blasi : papà Rodriguez tra i concorrenti - il terrore di Belen : Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e filtrano nuove candidature per i concorrenti del reality di Canale 5 che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi . Per la prossima edizione ...

Mondiali 2018 - tutti i programmi Mediaset : da "Balalaika" a "Tiki Taka Russia". Tra i nomi Belen - Blasi e Savino : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. Solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, tutte le 64 partite dei Mondiali di...

'Tra Belen e Iannone è finita'. Crisi? No - peggio. Umiliazione totale : come lo ha ridotto a vivere : Dicono che Belen e Andrea Iannone non solo stiano vivendo una profondissima crisi ma il pilota e la showgirl non condividerebbero più lo stesso tetto. Lo riporta Tgcom24 citando fonti vicine ai due. --Insomma Belen e Iannone sarebbero scoppiati prima delle vacanze tanto che al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, lei non c'era. Un altro indizio è che i due si sono visti nella stessa serata, ...

Belen tra sensualità ed ironia - la Rodriguez si scatena con le amiche in un locale di Milano [VIDEO] : Belen Rodriguez, senza il suo Andrea Iannone, si diverte con le amiche in un locale di Milano: la bellissima showgirl dà spettacolo Belen Rodriguez ieri sera si è concessa una serata tra amiche. La bellissima showgirl ha cenato in un locale di Milano. La serata però non si è conclusa al dolce, bensì ballando sulle note di qualche tormentone riproposto dal locale. Con un paio di short di jeans e un top corto, l’argentina scalza si è ...

Tra Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez spunta Ilary Blasi! È guerra per i palinsesti estivi Mediaset ESCLUSIVO : Alessia Marcuzzi o Belen Rodriguez? La risposta è… Ilary Blasi! Già, perché ormai è diventato il rebus televisivo dell'estate. Se non addirittura la guerra aperta. Stiamo parlando della ...

BOOM! Mondiali 2018 su Canale 5 : tra le due litiganti - la terza gode. Ilary Blasi al posto della Marcuzzi - ma Belen rientra in gioco sull’ammiraglia : Ilary Blasi La partita è aperta e la formazione è in via di definizione. Le certezze sono tutte al maschile (Savino, Gialappa’s…), per le quote rose dei Mondiali 2018 targati Mediaset, invece, non si è ancora trovata la (s)quadra. Se, inizialmente, al timone dello show calcistico di Canale 5 era stata designata Belen Rodriguez, vi abbiamo successivamente anticipato l’uscita di scena di quest’ultima (relegata su Italia 1) ...

Mondiali in tv : Alessia Marcuzzi rinuncia - è sfida tra Belen e Michelle Hunziker : Alessia Marcuzzi non condurrà più i Mondiali su Canale 5: al suo posto Belen Rodriguez o Michelle Hunziker Alessia Marcuzzi non condurrà il programma sui Mondiali in onda in estate su Canale 5. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di rinunciare a presentare in coppia con Nicola Savino e la Gialappa’s. Una rinuncia fatta […] L'articolo Mondiali in tv: Alessia Marcuzzi rinuncia, è sfida tra Belen e Michelle Hunziker ...