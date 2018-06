Belen sorride accanto a Stefano De Martino

people24.myblog

: Carmen oggi è identica a Belen e sorride pure come lei #Amici17 - piccoladolcebau : Carmen oggi è identica a Belen e sorride pure come lei #Amici17 -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) In questo periodoè in crisi con Iannone, ma è stata paparazzata dal settimanale “Chi” insieme al suo exDe: “Ci vogliamo bene, c’è un grande affetto e siamo sereni. Ma non scrivete falsità d’amore, non sarebbe corretto”. E con Iannone? “Con Andrea ci siamo presi una pausa e ne sono convinta ne valga la pena”. Qualche giorno fa peròe Iannone erano in un locale insieme e poi lui si è fermato a dormire da lei. Hanno trascorso la serata in compagnia, sono stati visti mentre chiacchieravano fitto fitto e si scambiavano sguardi intensi. Si sono allontanati insieme e Iannone ha passato la notte a casa Rodriguez. Eppuredice: “Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago. Le pause fanno bene a tutte le coppie, servono”.Nessun ritorno di ...