Belen felice con De Martino | shopping e pranzo a casa | di Iannone neanche l' ombra

Una frase infelice di Belen contro la Hunziker fa il giro del web - news Video : Belen Rodríguez ha commesso un ennesimo scivolone. La showgirl argentina ultimamente non riesce a convivere serenamente con i continui inmenti dei fotografi; dimostrando il suo disappunto in diverse occasioni [Video]. La fama di Belen Rodríguez spinge i paparazzi a rla ovunque in cerca di scoop. Ultimamente in uno scatto d'ira nei confronti dei fotografi la showgirl aveva esclamato: 'Morirete poveri' e ciò aveva suscitato molte polemiche sul ...