Beautiful domani | giovedì 14 giugno | non andrà in onda

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Novità circa la popolarissima soap americana. La soap142018 nonin, vediamo il perché.14noninIl motivo è presto detto: i mondiali di calcio di Russia 2018. Canale 5, infatti, seguirà la cerimonia d’apertura del mondiale russo che avverrà proprio nell’orario in cui viene trasmessa la soap americana. La cerimonia di apertura dei mondiali 2018 aprirà i battenti alle 14.00. Lo spettacolo sarà visibile sia in chiaro, su Canale 5, che sul satellite grazie a Mediaset Premium. Non andranno innemmeno Una Vita e Il Segreto Dunque, per un giorno, lo sport prenderà il posto delle soap di Canale 5(anche se l’Italia non partecipa) e l’appuntamento con le soap è semplicemente rinviato a venerdì 15. Normale trasmissione venerdì 15, quindi, per, Una Vita e Il Segreto. Ricordiamo, ...