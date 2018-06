Beautiful | anticipazioni americane | EMMA è nipote di…

tvsoap

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Uno dei nuovi giovani volti di, per quanto riguarda le puntate, è, una stagista assunta da poco alla Forrester Creations e che, come già vi abbiamo anticipato da tempo, sarà protagonista della storyline “teen” per l’estate assieme ad un’altra new entry: Alexander Avant; impareremo a conoscere quest’ultimo con il diminutivo Xander e il suo debutto sugli schermi d’oltreoceano è avvenuto il 12 giugno. Xander è cugino di Maya (in quanto figlio del fratello di Julius) ed è cresciuto con i genitori nel Regno Unito, ma si trasferirà a Los Angeles dai parenti per nuove opportunità di lavoro nella casa di moda., che invece è presente sui teleschermi USA già da diverse settimane, si è limitata finora a poche scene come supporto dei protagonisti, in particolare di Hope Logan, a cui fa in pratica da assistente. Nei prossimi episodi ...