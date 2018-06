Bce sta guardando a trading book di BNP Paribas | Deutsche Bank e Société Générale

Meeting Bce - nessun tapering in vista : ... riteniamo che probabilmente ciò non verrà annunciato nel corso del Meeting di politica monetaria di questa settimana. Gero Jung ritiene che con gli ultimi sondaggi che indicano un chiaro ...

La Bce smette di comprare titoli di Stato? Dirottiamo il Qe sulle imprese : L’annuncio – dato da Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea – che dal prossimo anno la Bce cesserà di acquistare titoli di Stato dei singoli Paesi membri ha subito messo in allarme molti governi dell’Unione a causa delle tensioni che questo provvedimento (peraltro inevitabile presto o tardi) creerà. Il QE (Quantitative Easing) è una misura di sostegno monetario all’economia nazionale adottato per la ...

La Bce sta per scaricare il 'bazooka'. E ha un messaggio molto chiaro per l'Italia : Nei giorni scorsi ha tenuto banco una polemica sulla riduzione, registrata a maggio, degli acquisti di titoli di Stato italiani da parte della Bce. I numeri sono chiari: Francoforte il mese scorso ha ...

Il Financial Times : "Tagli dalla Bce ad acquisti titoli di Stato italiani" : Sul fronte dei giorni caldi dello spread della scorsa settimana emerge un retroscena ricostruito dal Financial Times . Il quotidiano della city di fatto sostiene che la Banca Centrale europea avrebbe '...

Spread - Financial Times : “A maggio la Bce ha ridotto acquisti di titoli di Stato italiani. I sospetti del nuovo governo” : A maggio la Bce ha comprato titoli di Stato italiani per 3,6 miliardi netti, circa 400 milioni in meno rispetto al mese prima. Così come sono diminuiti anche gli acquisti di titoli pubblici di Francia, Belgio e Austria. Sono aumentati, al contrario, quelli di titoli tedeschi: 6,8 miliardi contro i 4,7 di aprile. E’ quello che risulta dai dati mensili dell’Eurotower. Del lieve calo dà notizia il Financial Times in un articolo intitolato ...