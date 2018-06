Batteria extra-large su Samsung Galaxy Note 9 | soddisfazione garantita?

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Atteso da una maxi-da 4000 mAh il9, stando ad un'altra delle indiscrezioni presentate quest'oggi dal solito Ice universe, che non perde mai occasione di concentrare il proprio lavoro di leaker in direzione del prossimo phablet del brand asiatico. La disposizione orizzontale della fotocamera, come vi avevamo qui anticipato, avrebbe permesso agli ingegneri di inserire all'interno del dispositivo unaaltamente capiente, di gran lunga superiore all'unità da 3300 mAh incorporata nel8. Anche il display potrebbe presentarsi leggermente più grande, ed includere una diagonale da 6.4 pollici.Quanto a specifiche hardware, non dovremmo distaccarci troppo da quelle di S9 Plus: processore Snapdragon 845 o Exynos 9810, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (possibili anche varianti da 64 e 256GB), Android 8.1 Oreo con rapido aggiornamento ad Android P, ...