Basket | Serie A | Vucinic coach di Avellino | ' È la mia grande occasione'

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : serie in parità - chi rifilerà il primo match point? : La Finale del Campionato Italiano di Basket torna a bussare alle porte del Mediolanum Forum per gara-5. Tra le due contendenti, Milano e Trento, è l’equilibrio a far da padrona, tant’è che la serie al momento è sul 2-2. Decretare il vincitore della competizione tricolore pare veramente complesso: dopo i primi due incontri l’Olimpia sembrava favorita, ma le sconfitte in trasferta hanno risollevato non pochi interrogativi sulla ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : tracollo di Milano nell’ultimo quarto - Trento non molla e pareggia la serie. Finisce 77-74 : Grandi emozioni alla BLM Group Arena! L’Olimpia Milano comanda per più di tre quarti della partita, con un massimo vantaggio di +11, i padroni di casa reagiscono nel momento peggiore della serata, mettendo in ginocchio gli avversari nell’ultimo periodo e riescono a pareggiare la serie. 77-74 il risultato di gara-4 della Finale Scudetto della Serie A italiana di Basket. Come due giorni fa, si realizza poco nei primi minuti. Dopo il ...

Basket – Finale Scudetto - Trento pareggia la Serie : Milano ko in Gara-4 : La Dolomiti Energia Trento pareggia i conti: Milano ko al PalaTrento in Gara-4 Grande spettacolo questa sera, come nelle sfide precedenti, per Gara-4 di Finale Scudetto di Serie A di pallacanestro italiana. Al PalaTrento la Dolomiti Energia ha regalato al proprio pubblico una vittoria importante. Una gara, come sempre, punto a punto, con gli ospiti che sono andati alla pausa lunga con un vantaggio di cinque punti. Forray è riuscito però a dare ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : ultimo quarto pazzesco e la Dolomiti fa 2-2 nella serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

Baltur Cento in serie A di Basket. "E adesso facciamo come la Spal" : Indotto, economia che si mette in moto. Visibilità, non solo in Emilia-Romagna. Cento c'è, ora, anche a livello nazionale». Si parla di referendum per passare da Ferrara a Bologna. «Preferisco ...

Basket - Serie A - gara-3 : Trento-Milano 72-65 : Mai farla troppo facile quando c'è Trento di mezzo. Nella propria tana, in riva all'Adige, l'Aquila ritrova se stessa, il proprio gioco fatto di energia inarrivabile e spiaggia Milano , 72-65, , ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Trento ritrova Sutton e Hogue. La Dolomiti vince gara-3 e riapre la serie con Milano : Cuore, energia, grande difesa e soprattutto Dominique Sutton e Dustin Hogue. La Dolomiti Energia Trento vince gara-3 della Finale Scudetto 72-65 contro l’Olimpia Milano e riapre la serie, portandosi sul 2-1. Una grande prestazione della coppia di lunghi trentina e soprattutto in difesa dell’intera squadra di coach Buscaglia, che riesce a tenere l’attacco milanese addirittura sotto i 70 punti. Doppia doppia sia per Sutton ...

Basket - Serie A 2018 : Diego Flaccadori operato per un problema cardiaco : La stagione di Diego Flaccadori si è chiusa in anticipo. Il giocatore della Dolomiti Trentino dovrà essere operato per un problema cardiaco rivelato in seguito ad alcuni controlli. La diagnosi parla di una formazione benigna al lembo anteriore mitralico, che pur in assenza di rischi significativi per l’atleta, necessita di una immediata asportazione. Motivo per cui Flaccadori, 22 anni, ha deciso di sottoporsi quanto prima ...

LIVE Milano-Trento - gara-2 Basket in DIRETTA : Olimpia per l’allungo - trentini per impattare la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 2 della Finale Scudetto di serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’Olimpia per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche se Milano è sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per mettere Trento già con le ...

Serie A Basket – Che guaio per Cremona! Johnson Odom sospeso : trovato positivo ad un controllo antidoping : Guai in casa Vanoli Cremona: Lamar Johnson Odom sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo alla sostanza THC Metabolita > DL La prima sezione del Tribunale nazionale antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura nazionale antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare il cestista statunitense della Vanoli Cremona Darius Earvin Johnson Odom, riscontrato positivo alla sostanza THC Metabolita ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via la finale Scudetto. Milano vuole partire bene in casa - Trento sogna subito il blitz esterno : Scatta questa sera la Serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semifinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di finale di due stagioni fa. Guardando solo la ...

Basket - Serie A - domani via alle finali Pianigiani : 'Occhio al blitz di Trento' : Una lunga attesa. Milano e Trento hanno chiuso le rispettive semifinali in 4 partite. L'Olimpia ha sbancato Brescia in gara-4 giovedì 30 maggio, la Dolomiti ha scucito lo scudetto a Venezia la sera ...