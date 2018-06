Basket | finale scudetto | Milano stoppa Trento e va sul 3-2

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-5 è uno spettacolo! Milano batte una Trento mai doma : decide Goudelock! : Spettacolare. Solo così si può definire gara-5 della Finale Scudetto andata in scena questa sera al Forum di Assago. L’Olimpia Milano vince 91-90 e venerdì avrà il primo match point sulla racchetta, da giocare però in trasferta. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, una lotta all’ultimo colpo che alla fine ha visto prevalere l’EA7. A prendersi la copertina è Andrew Goudelock, anche stasera decisivo, ma in difesa: la ...

LIVE Milano-Trento - gara-5 Finale A1 Basket in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino, gara-5 della Finale Scudetto di Serie A. La serie torna al Mediolanum Forum di Assago sul 2-2, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto le loro coppie di partite in casa (gara-1 e gara-2 per Milano, gara-3 e gara-4 per Trento). Nella storia delle finali scudetto al meglio delle 7 gare, questa sequenza si è verificata, prima d’ora, per tre ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : serie in parità - chi rifilerà il primo match point? : La Finale del Campionato Italiano di Basket torna a bussare alle porte del Mediolanum Forum per gara-5. Tra le due contendenti, Milano e Trento, è l’equilibrio a far da padrona, tant’è che la serie al momento è sul 2-2. Decretare il vincitore della competizione tricolore pare veramente complesso: dopo i primi due incontri l’Olimpia sembrava favorita, ma le sconfitte in trasferta hanno risollevato non pochi interrogativi sulla ...

Basket - Italdonne : oro al Mondiale 3X3 - battuta la Russia in finale : Marcella Filippi, Rae Lin D'Alie, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli, insieme alla loro allenatrice Angela Adamoli, sono Campioni del Mondo. Hanno vinto la Fiba 3x3 , nuova disciplina olimpica da Pechino 2020, World Cup a Manila, in una giornata di finali dove hanno battuto, una dietro l'altra, Stati Uniti, Cina e Russia. È la prima ...

3×3 uguale vittoria! Italia Campione del Mondo : le ragazze del Basket azzurro battono la Russia in finale [GALLERY] : L’Italia del 3×3 nella storia: le azzurre Campionesse del Mondo a Manila, battuta la Russia in finale Giornata memorabile per la pallacanestro Italiana femminile! Le azzurre del 3×3, qualificatesi ieri ai quarti di finale, sono state protagoniste oggi di tre match da sogno che le hanno portate alla vittoria del Mondiale. L’Italia sul tetto del Mondo! Marcella Filippi e compagne hanno battuto questa mattina gli Stati Uniti, ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : Basket 3×3 - Modiali 2018 : ITALIA DA SOGNO! Cina battuta all’overtime - è FINALE! : Spettacolare impresa dell’ITALIA femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila. Le azzurre, guidate in panchina da Angela Adamoli, dopo aver battuto gli Stati Uniti battono anche la Cina, accedendo dunque per la prima volta nella storia azzurra alla finale della manifestazione. Nell’ultimo atto, le azzurre sfideranno la Russia: l’appuntamento è alle ore 14:30 ITALIAne. Comincia bene la Cina, con uno ...

Basket - Mondiali 3×3 : ITALIA LEGGENDARIA! Le azzurre affondano le maestre degli Stati Uniti! Storica semifinale! : L’ITALIA è in semifinale ai Mondiali femminili di Basket 3×3. Le azzurre hanno piazzato il colpo ai quarti di finale, superando gli Stati Uniti per 17-14, ed ora avranno la possibilità di giocarsi qualcosa di importante per la prima volta nella giovane storia di questa disciplina (è soltanto la quinta edizione della World Cup dal 2012). Raelin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella scenderanno in campo più ...

Trieste Casale Monferrato/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (gara-2 finale Basket A2) : diretta Trieste Casale Monferrato, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRubini. Gara-2 della finale playoff di Serie A2, l'Alma conduce 1-0(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Basket - Finale Scudetto 2018 : tracollo di Milano nell’ultimo quarto - Trento non molla e pareggia la serie. Finisce 77-74 : Grandi emozioni alla BLM Group Arena! L’Olimpia Milano comanda per più di tre quarti della partita, con un massimo vantaggio di +11, i padroni di casa reagiscono nel momento peggiore della serata, mettendo in ginocchio gli avversari nell’ultimo periodo e riescono a pareggiare la serie. 77-74 il risultato di gara-4 della Finale Scudetto della Serie A italiana di Basket. Come due giorni fa, si realizza poco nei primi minuti. Dopo il ...

Basket - finale : alle 20.45 gara-4 Trento-Milano - Aquila sotto canestro per il 2-2 : Milano e Trento, questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, alla BLM Group Arena, ancora sold out, si affronteranno nel quarto capitolo della finale scudetto: ...