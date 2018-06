Basket | adesso è ufficiale | Larry Brown è il nuovo coach dell’Auxilium Torino

Italia donne Campione del Mondo nel Basket tre per tre. Petrucci : 'Adesso l'oro olimpico' : La nazionale Italia na femminile di basket tre per tre, nuova disciplina olimpica, ha vinto a Manila il campionato del Mondo . Le azzurre hanno battuto in finale le Campione sse uscenti della Russia. L' Italia si è imposta 16-12 sulle russe. In semifinale la nazionale allenata da Angela Adamoli aveva superato la Cina per ...

Baltur Cento in serie A di Basket. "E adesso facciamo come la Spal" : Indotto, economia che si mette in moto. Visibilità, non solo in Emilia-Romagna. Cento c'è, ora, anche a livello nazionale». Si parla di referendum per passare da Ferrara a Bologna. «Preferisco ...