Baseball | l’Italia sperimentale batte 9-1 il Padova in amichevole

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Continua il lavoro di Gibo Gerali e della “sua” nazionale. E “sua” nel caso specifico non è un modo di dire, perché la federazione sulla cosa non si è nemmeno degnata di fare avere agli organi di informazione uno straccio di comunicatino nell’immediatezza dell’avvenimento che ricordasse (caso probabilmente unico ogni tempo, e ogni sport) la cosa e quali erano i convocati della seconda uscita infrasettimanale, ieri sera a, contro una squadra di A1. Bene, ieri sera, con la Tommasin, gli azzurrabili hanno vinto 9 a 1. Prendendo il largo dal sesto inning in poi, quando sul monte patavino sono saliti prima Tebaldi e poi Leyva. Fino a quel punto il punteggio era di 1 a 1 (punto di Koutsouyanopulos, colpito, su singolo di Pizzolini), contro Enrico Crepaldi (3 valide), Pino (una) e Habeck (nessuna). Per la squadra di casa l’unico ...