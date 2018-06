Barbara d' Urso | clamorosa gaffe con la senatrice Pezzopane

Federica Panicucci - le preoccupazioni di mamma e la rivalità con Barbara D’Urso : Federica Panicucci si rivela in una nuova intervista, che sarà pubblicata sul settimanale Oggi, in edicola giovedì 14 giugno. La popolare conduttrice ha parlato soprattutto del rapporto con i suoi figli e si è espressa riguardo alla pubblicazione delle loro foto sui social. Federica dice che non metterà mai le foto di Sofia, 13 anni, e Matteo, 11, i figli che ha avuto dalla relazione con Mario Fargetta. “Non giudico Chiara Ferragni o altri ...

Barbara d’Urso e Floriana rivali? Parla l’ex della Secondi : Floriana Secondi rivale di Barbara d’Urso? Le parole del suo ex fidanzato L’ex di Floriana Secondi Daniele Pompili si è lasciato andare in una lunga intervista rilasciata a Nuovo Tv in cui ha anche Parlato del rapporto dell’opinionista di Domenica Live con Barbara d’Urso. Il ragazzo prima di tutto ha chiarito il suo pensiero sul rapporto che Floriana aveva con Simone Coccia. Daniele ha affermato che era vero che lei ha ...

Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara d’Urso : invito speciale al mare : Alberto del Grande Fratello 15 folgorato da Barbara d’Urso: “Non mi interessa l’età” Altro che gioco: Alberto Mezzetti del Grande Fratello 15 è pronto a fare sul serio con Barbara d’Urso! Dopo aver vinto il reality show il Tarzan di Viterbo vuole frequentare seriamente la conduttrice napoletana. A farlo sapere il diretto interessato che, oltre ad […] L'articolo Alberto Mezzetti fa sul serio con Barbara ...

Mara Venier - il gran ritorno a Domenica In : pronta la sfida a Barbara D'Urso : Il gran ritorno di Mara Venier. Sul tavolo del consiglio di amministrazione della Rai l'esame dei palinsesti 2018 preceduto dall'audizione dei direttori di rete. Questo il piatto forte del consiglio ...

Mara Venier - il gran ritorno a Domenica In : pronta la sfida a Barbara D'Urso : ... 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato; 2 designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze; 1 designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai tra i ...

Padova Pride Village - la sigla ufficiale è firmata da Cristiano Malgioglio : anche Barbara D'Urso all'inaugurazione : È firmata da Cristiano Malgioglio la sigla ufficiale dell'undicesima edizione del Padova Pride Village, che aprirà ufficialmente le proprie porte venerdì 15 giugno al Polo Fieristico di Padova. A far ...

Gf15 - Malgioglio : "La vera vincitrice è Barbara D'Urso" : Cristiano Malgioglio, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, ha vestito i panni dell'opinionista del Gf15, condotto da Barbare D'Urso. In un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che proprio la conduttrice si può considerare la vera vincitrice di questa edizione. Per il paroliere e cantante è stato un piacere lavorare al suo fianco, e anche insieme a Simona Izzo, altra opinionista del reality. Quando ...

Barbara d’Urso svela cosa le è rimasto nel cuore del GF : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso e i momenti più belli per la conduttrice La stagione televisiva si è appena conclusa, e Barbara d’Urso ha davvero lavorato sodo e fino alla fine: in diretta ormai da settembre con Pomeriggio 5 e poi Domenica Live, la conduttrice napoletana quest’anno ha voluto mostrare la sua straordinaria energia, riprendendo in mano le redini anche del Grande Fratello. Ad una settimana dalla fine del GF ...

Barbara D'Urso : "Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello perché è un ragazzo per bene" : Ad una settimana dalla finale del Grande Fratello 2018, Barbara D'Urso, in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato i motivi che hanno condotto Alberto Mezzetti alla vittoria. L'amatissima conduttrice, durante tutto il reality, ha scherzato con il vincitore che non ha mai nascosto di avere un debole per lei tanto da strapparle un invito a cena in caso di taglio radicale della folta chioma:prosegui la letturaBarbara D'Urso: ...

“Mi ha corteggiato e…”. Barbara D’Urso svela perché Alberto Mezzetti ha vinto il GF : È passata poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello 2018, quella che ha visto la vittoria di Alberto Mezzetti, il giovane viterbese soprannominato Tarzan e la conduttrice, un po’ nostalgica, ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Per Barbara D’Urso, l’edizione di quest’anno, nonostante le polemiche, gli sponsor che hanno stracciato i contratti per via di frasi omofobe e razziste e tutto il ...

Barbara d’Urso svela : “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto Mezzetti” : Grande Fratello, Barbara d’Urso si svela: perché ha vinto Alberto e i momenti più belli del reality Barbara d’Urso ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota conduttrice di Canale 5 non ha potuto fare a meno di parlare del Grande Fratello. La quindicesima edizione del reality-show in onda su […] L'articolo Barbara d’Urso svela: “Ecco perché il GF l’ha vinto Alberto ...

Domenica in - Mara Venier ruba due opinionisti alla rivale Barbara D'Urso : Dalla prossima stagione televisiva, ogni Domenica sarà scontro diretto tra Barbara D'Urso e Mara Venier . La prima, confermata alla guida di Domenica Live, la seconda, data ormai per certa al timone ...

La sorella della D'Urso : «Tra chi insulta Barbara ci sono gli scartati del Grande Fratello» : FUNWEEK.IT - La sorella di Barbara D'Urso, Daniela, scende in campo per difendere la nota conduttrice a una settimana dal termine del Gf 15 e lo fa in seguito alla valanga di offese e insulti ricevuti ...

Barbara D'Urso senza precedenti : va nel programma di Paolo Bonolis - un caso a Mediaset : Barbara D'Urso ad Avanti un altro . È successo davvero. La popolare conduttrice ha messo a segno un altro colpaccio a Mediaset. E' stata ospite del programma di Paolo Bonolis , con cui i rapporti non ...