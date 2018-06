Baby George con la pistola giocattolo | la polemica esplode online

Baby George diventa grande : George Alexander Louis è nato in un caldo pomeriggio di metà luglio 2013. Cuspide, cancro, segno cinese Serpente, tutta la Gran Bretagna ha aspettato con ansia l’arrivo del futuro re, del primogenito di William e Kate Middleton, coloro che giovani, belli e innamorati incarnavano alla perfezione il nuovo volto della monarchia britannica. La speranza nuova dopo la favola spezzata di Lady Diana e del principe Carlo. Fu festa grande quando ...

“Non c’è niente da ridere”. Royal family nella bufera per le nuove foto di Baby George : Nemmeno il tempo di fare un sorriso per le foto di Baby George ‘zittito’ dalla cuginetta Savannah Phillips sul balcone di Buckingham Palace, durante la tradizionale parata del Trooping the Colour in onore del compleanno della regina, che impazza la polemica. Al centro proprio il principino, il primogenito di William e Kate Middleton che, di solito, fa impazzire i sudditi e i fan della famiglia reale di tutto il mondo con le ...

Baby George con la pistola giocattolo scatena la polemica : ecco cos'è successo : ... anche perché chi, da piccolo, non ne ha mai avuta una? Se però quel bambino mostra tratti di aggressività latente, ed è uno dei più noti e in vista di tutto il mondo, le cose cambiano e la polemica ...

“Shhh!”. E diventa subito protagonista : ecco chi è la bambina che ha ‘osato’ zittire Baby George : Per Meghan Markle era la prima volta sul balcone di Buckingham Palace per le celebrazioni per il compleanno della Regina Elisabetta. La parata Trooping The Colour è una tradizione che si rinnova ormai da quasi tre secoli, tra uniformi militari per gli uomini e look glamour per le donne. Chiaramente, a proposito di look, è scattato subito il confronto tra cognate. Come scrive Vanity Fair, Kate Middleton ha optato per un vestito azzurro ...

Chi è Savannah Phillips - la bambina che ha osato zittire Baby George? : Un giorno sarà re, ma al momento deve sottostare (anche) agli ordini di una cugina più grande. Non c’è pace per baby George, che dopo il broncio «reale» al matrimonio di zio Harry (con Meghan Markle), è diventato protagonista di un altro meme. Siamo sul balcone di Buckingham Palace per la tradizionale parata aerea del Trooping the Colour in onore di Elisabetta II, eccezionalmente senza occhiali dopo un intervento alla cataratta, e ad ...

'Come un piccolo gentiluomo'. Baby George - che bel gesto al royal wedding! : ... A proposito di paggetti e damigelle, anche accompagnare la sposa all'altare non era un compito da poco, considerando la loro età e che in quel momento avevano gli occhi di tutto il mondo puntati ...

E Baby George indossa i pantaloni per la prima volta : Il 19 maggio 2018 passerà alla storia per le nozze del principe Harry con l’ex attrice americana Meghan Markle. Ma quella data ha segnato anche un’altra «svolta storica»: il principe George, quasi cinque anni e terzo in linea di successione al trono britannico, ha indossato per la prima volta i pantaloni (e non i solito pantaloncini sopra al ginocchio). Il principino per il giorno speciale di zio Harry ha indossato – nel ruolo ...

Principe George e principessa Charlotte : il momento tra fratelli che ti eri perso alla nascita del Royal Baby : Kate Middleton ha dato alla luce il terzo Royal Baby lo scorso 23 aprile alle 11:01 e, nel primo pomeriggio, il Principe William è andato a prendere i fratellini maggiori per presentare loro il nuovo arrivato. Prelevati rispettivamente da scuola e dall'asilo, il Principe George e la Principessa Charlotte sono arrivati all'ospedale St. Mary tenendo per la mano il papà: mentre il primogenito, più timido, guardava con stupore i fotografi, la ...

Royal Baby - oggi il nome del terzo figlio di Kate e William?/ “George e Charlotte felici per il fratellino” : Il nome del Royal baby, terzo figlio di William e Kate Middleton, verrà ufficializzato oggi? La famiglia, dopo il parto, riprende la sua quotidianità a Kensington Palace.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:45:00 GMT)

Royal baby - gli auguri di Michelle Obama : «Lo aspettiamo presto per un pigiama party». E posta la foto di Baby George in vestaglia : Il Royal baby, appena nato, ha già ricevuto auguri da tutto il mondo. Tanti i volti noti che non hanno fatto mancare le proprie congratulazioni a Kate e William. Tra loro, anche Michelle...

Quando sapremo il nome del royal Baby. È nato il 23 aprile alle 11.01 - è bellissimo e sano. Ora - però - tutto il mondo sta con il fiato sospeso per la stessa ragione : come si chiama il fratellino di George e Charlotte? La verità : Il 23 aprile 2018 è nato il terzo royal baby. Nel Regno Unito è stata subito festa grande, ovviamente. Anche perché questo royal baby si è fatto attendere un bel po’. Ora è nato: è un bel maschietto, pesa 3,8 chili ed è stato accolto con grande amore. Kate e William lo hanno poi presentato ai sudditi e Kate, che a poche ore dal parto è apparsa in forma smagliante e radiosa, ha fatto anche un omaggio a Lady Diana indossando un abito rosso. La ...