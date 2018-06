Autostrade - A fine luglio riaccesi i nuovi Tutor

quattroruote

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ilè morto, arriva ilbis. Lo strumento destinato a sostituire, a partire da, tutti i dispositivi per il controllo automatico della velocità, dopo la sentenza di condanna della Corte dappello di Roma, non è altro che una evoluzione del precedente sistema, come si legge nel decreto di approvazione del 31 maggio 2017, dotato di una nuova tecnologia di riconoscimento della targa senza alcuna modifiche allhardware attuale.Tecnologia plate matching. Allanagrafe, diciamo così, si chiama Sicve PM (la denominazione del vecchioera Sicve), ossia Sistema informativo per il controllo della velocità, in cui PM sta per PlateMatching, dispositivo basato non più sul riconoscimento ottico dei caratteri, bensì sulla corrispondenza delle caratteristiche fisiche della targa fra i portali di ingresso e uscita. Un sistema che promette maggiore efficacia, cioè una riduzione dei ...