Automotive e Ue - A Milano tavola rotonda su diesel e trasporti

(Di mercoledì 13 giugno 2018) La sede dell'Ice (Italian trade agency) diha ospitato unatrae Ue dal titolo Informare e fare sistema per tutelare un patrimonio importantissimo per l'Italia. l'inizio di un percorso - hanno dichiarato gli organizzatori dell'iniziativa, Stefano Maullu, europarlamentare, e Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #Forum- che punta a unire le forze e a fare sistema per rafforzare tutta la filieraitaliana.Temi in discussione. Nel corso dell'incontro i rappresentanti di Anfia, Unrae, Unrae Veicoli Industriali, AsConAuto, Aniasa e Ancma si sono confrontati con Flavio Facioni, policy advisor della Commissione Tran (e turismo) al Parlamento Europeo, dibattendo sugli aspetti di attualità del pacchetto mobilità all'ordine del giorno a Bruxelles.e autotrasporto i temi al centro di ...