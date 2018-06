Auto | Mercedes-Benz Classic Center | da 25 anni sinonimo di competenza

Mercedes-Benz richiama 238mila Auto diesel : Il gigante automobilistico tedesco Daimler richiamerà 238.000 automobili Mercedes-Benz in Germania per l'uso di dispositivi non autorizzati per superare i test delle emissioni diesel . L'autorità di ...

Auto – Mercedes : in scena ‘Le Stelle del Valentino’ : Dal 6 al 10 giugno, la quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino torna ad accendere la passione per l’Automobile. Un red carpet, ospitato nei giardini del Parco Valentino, che svela in anteprima italiana la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 Tecnologia, design, innovazione e prestazioni sono i protagonisti della Stella all’annuale edizione del Salone dell’Auto di Torino, in programma dal 6 al 10 giugno al Parco Valentino. L’occasione per ...

Auto – Artigenio Excellence 4.0 : Mercedes-Benz Vans e Confartigianato investono sull’eccellenza : Mercedes-Benz Vans crede nella forza delle idee e investe sull’eccellenza frutto del talento e dell’artigianalità made in Italy Con un mondo in continua evoluzione, il coraggio di mettersi in gioco e di riscrivere le regole diviene l’obiettivo Mercedes-Benz Vans e Confartigianato che confermano il loro impegno con un nuovo progetto: Artigenio Excellence 4.0. Una partnership che ritorna, dopo ‘L’Italia che dà forma alle idee’ del 2016. ‘Artigenio ...

Dieselgate - Mercedes nei guai : il Presidente Zetsche sotto torchio dalle Autorità tedesche : Da questo nuovo dieslegate potrebbe scaturire un maxi richiamo per oltre 600mila veicoli Mercedes La stampa tedesca ha diramato la notizia relativa all’imminente apertura di una indagine da parte delle autorità della Germania nei confronti della Mercedes a causa di un nuovo presunto scandalo dieslegate. Le presunte accuse sarebbero scaturite dall’uso di alcuni sistemi di elettronici dei motori diesel installati su ben 40mila Vito e 80mila Classe ...

Auto – Una giornata ad alte prestazioni sotto il segno di She’s Mercedes : She’s Mercedes è sceso in pista a Vallelunga per il primo corso AMG Driving Academy dedicato esclusivamente alle donne Vivere e condividere esperienze e mettere in relazione interessi e passioni: sono questi i valori che alimentano She’s Mercedes, l’innovativa ’inspiration platform’ che parla direttamente alle donne, con l’obiettivo di instaurare un dialogo intenso ed accrescere l’importanza del Marchio attraverso un universo di valori ...

Auto – Mercedes-Benz avvierà la produzione di una vettura elettrica nello stabilimento di Hambach : In Francia e più precisamente a Hambach sarà avviata la produzione della prima vettura elettrica firmata Mercedes Benz Mercedes-Benz Cars amplia la propria catena produttiva destinata alla produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento di Hambach (Francia) produrrà un’Auto elettrica compatta Mercedes-Benz firmata EQ, il nuovo brand di prodotti e tecnologie. “Con l’inaugurazione dello stabilimento smart di Hambach, avvenuta 20 anni ...

Mercedes Classe A - l'Auto che parla? C'è molto di più : L'IDENTIKIT Classe A 180d SPORT Dimensioni lungh. 4419 mm, largh. 1796, alt. 1440, paso 2729 Bagagliaio 370/1200 litri Motore 1461 cc, 4 cil. in linea diesel 116 Cv, 260 Nm Trasmissione cambio ...

Mille Miglia : Mercedes prosegue la tradizione con la corsa Automobilista : La Mille Miglia incrocia la tradizione e l’innovazione di cui da sempre Mercedes si fa ideale ambasciatrice Dopo oltre 90 anni la 1000 Miglia conserva un fascino senza tempo che coinvolge e riesce ad entusiasmare vecchie e nuove generazioni e che oggi Mercedes Benz Italia racconta ancora una volta in modo innovativo e fuori dagli schemi. “Con 1000 Miglia Explorer portiamo ancora una volta l’innovazione sulle strade della corsa più longeva ...

Mercedes-Benz Classe A - l'Auto come smartphone : L'auto come uno smartphone su ruote. Così aveva pronosticato addirittura tre anni addietro Dieter Zetsche, CEO Mercedes. E così la quarta generazione della compatta Mercedes...

Mercedes - Hamilton avvisa la Ferrari : "Posso vincere anche senza l'Auto migliore" : Il campione inglese: "Potendo scegliere andrei in MotoGP, sono affascinato dai piloti. E' una categoria davvero tosta"

Mercedes e Federfarma - insieme per la salute di cittadini e Automobilisti : Mercedes-Benz Roma parla green and healty, perché è così che dovrà essere la città del futuro: una ‘smart city’. Nasce, infatti, la partnership tra la casa della Stella e Federfarma, la Federazione nazionale dei titolari di farmacie italiani: a fare da collante, l’Health City Institute, il think tank presieduto dal Prof. Andrea Lenzi de La Sapienza. Un incontro tra due mondi apparentemente diversi – come ha tenuto a sottolineare Benito De ...

Formula 1 - Mercedes Autorizza i propri clienti a sfruttare la mappatura extra boost in qualifica : Nella mattinata che ha anticipato le qualifiche in Azerbaigian , la Mercedes ha dato l'ok a tutti i team motorizzati da Brackley per utilizzaìre "extra boost" in qualifica. Un via libera su ...