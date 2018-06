Audi - La strategia per la ricarica domestica dei modelli elettrificati

quattroruote

(Di mercoledì 13 giugno 2018) In attesa di vedere la nuova e-tron su strada, l'introduce nuove soluzioni per lapresso le abitazioni private, ampliando una offerta che sarà strategicamente importante in ottica futura. Per questo motivo sono state annunciate nuove partnership con la SMA Solar Technology e con l'Hager Group.Si collega alla rete. Ai clienti saranno proposti come versione base i sistemi compatti da 11 kW. In opzione sarà invece offerto quello da 22 kW, che richiede un caricatorere opzionale a bordo della vettura. Il sistema più potente (comunque lontano da quelli a 150 kW delle colonnine supportate dalla vettura) è capace di collegarsi all'infrastruttura dell'abitazione, definita Hems (Home energy management system), attraverso la rete wi-fi. Questa integrazione permette di scegliere le migliori tariffe e gli orari più convenienti per lain base alle proprie ...