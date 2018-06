AT&T-Time Warner : giudice antitrust approva la fusione da 85 miliardi di dollari : New York - Via libera alla fusione da 85,4 miliardi tra AT&T e Time Warner. Tra un grande distributore di contenuto e un prestigioso produttore di content. E via libera, anche e...

Perché l’ok alla fusione AT&t-Time Warner cambia l’industria dei media : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) La statunitense At&t Inc ha ottenuto il via libera da un giudice federale per acquistare Time Warner per una cifra vicina agli 85 miliardi di dollari. Una sentenza storica quella del giudice distrettuale Richard Leon, che ha dato ragione al colosso delle telecomunicazioni, rigettando il ricorso presentato dall’amministrazione Trump per bloccare la ...

AT&T-Time Warner - al via maxi-fusione dopo via libera giudice Usa : New York, 13 giu. , askanews, - La politica è rimasta fuori dal tribunale ma un giudice federale americano ha respinto la tesi del dipartimento di Giustizia dando il suo via libera al merger senza ...

AT&T-Time Warner - ok alla fusione da 85 miliardi di dollari : Teleborsa, - La giustizia americana ha autorizzato la fusione tra AT&T e Time Warner "senza condizioni". Una decisione del giudice che apre la strada a un'ondata di operazioni di fusioni ed ...

AT&T-Time Warner - ok alla fusione da 85 miliardi di dollari : La giustizia americana ha autorizzato la fusione tra AT&T e Time Warner "senza condizioni". Una decisione del giudice che apre la strada a un'ondata di operazioni di fusioni ed acquisizioni , M&A, e ...

Un giudice ha stabilito che AT&T e Time Warner possono avviare la loro fusione da 85 miliardi di dollari : Un giudice ha stabilito che la società di telecomunicazioni statunitense AT&T potrà proseguire la sua fusione con Time Warner, uno dei più grandi produttori di film, serie tv e altri contenuti televisivi al mondo e che detiene tra gli altri The post Un giudice ha stabilito che AT&T e Time Warner possono avviare la loro fusione da 85 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Vittoria AT&t - giudice : colosso telefonia può acquistare Time Warner - fusione da 85 miliardi di dollari : Il giudice ha approvato l'acquisizione di Time Warner , multinazionale dell'intrattenimento, da parte di At t , colosso della telefonia, una fusione da 85 mld di dollari senza paletti o condizioni. ...

Sale febbre AT&t-Time Warner : L'industria dei media e delle telecomunicazioni verso una rivoluzione. Martedì 12 giugno, o al massimo mercoledì come alcuni vociferano, il giudice...

Time Warner : Wp - AT&t pagò legale Trump : ANSA, - NEW YORK, 11 MAG - At&t ha pagato 600.000 dollari a Michael Cohen, il legale di Donald Trump, per avere aiuto su vari fronti, inclusa la proposta acquisizione di Time Warner. Lo riporta il ...

