ATP Stoccarda – Il ritorno del Re! Federer si scrolla un po’ di ruggine e supera Zverev

: .@rogerfederer firma con una vittoria il suo esordio a Stoccarda: 3-6 6-4 6-2 a Mischa Zverev! #tennis #ATP - SuperTennisTv : .@rogerfederer firma con una vittoria il suo esordio a Stoccarda: 3-6 6-4 6-2 a Mischa Zverev! #tennis #ATP - Pachovelez10 : RT @Eurosport_IT: ROGER C'È ???????? @rogerfederer torna in campo a Stoccarda dopo oltre due mesi di sosta: superato in tre set Mischa Zverev… - Dan71172572 : RT @Eurosport_IT: ROGER C'È ???????? @rogerfederer torna in campo a Stoccarda dopo oltre due mesi di sosta: superato in tre set Mischa Zverev… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Rogerritorna in campo dopo la pausa sul rosso. Il tennista svizzero bagna l’esordio acon una vittoria su MischaDopo aver saltato l’intera stagione sul rosso per il secondo anno di fila, Rogerritorna in campo a, per il primo appuntamento della stagione erbivora. Il tennista svizzero, attualmente numero 2 del ranking mondiale maschile, bagna l’esordio nell’ATP dicon una vittoria.ha infatti battuto il tedesco Mischa, fratello di Alexander, con il punteggio di 3-6 / 6-4 / 6-2. Dopo essersi tolto un po’ dinelle fasi iniziali,ha inserito il pilota automatico fino al meritato trionfo. Ai quarti di finaleaffronterà il vincente di Pella-Gunneswaran. L'articolo ATP– Ildel Re!siun po’ dial 3° set ...