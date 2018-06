Astronomia | da Gaia nuovi tasselli straordinari della Via Lattea

La rivoluzione di Gaia in Astronomia [VIDEO] : Euronews ha raggiunto l’Osservatorio di Parigi, dove lavorano gli astronomi del team Gaia, una missione eccezionale che ha già mappato oltre un miliardo di stelle della nostra galassia per cercare di risolvere alcuni dei misteri della Via Lattea. L’astronomo francese Frédéric Arenou è uno delle centinaia di scienziati impegnati a studiare la colossale mole di dati inviati dal telescopio spaziale Gaia. La missione ha da poco ...