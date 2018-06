Astori | la famiglia chiede il silenzio stampa | ' Rispetto per Davide | troppe notizie

Morte Astori - il pesantissimo comunicato della famiglia del calciatore : Morte Astori – La famiglia Astori non ci sta ed alza la voce. Dopo le tante chiacchiere in merito alle cause del decesso del povero Davide è stato diffuso un comunicato tra le pagine del Corriere dello Sport-Stadio, nel quale si chiede rispetto: “le notizie diffuse nei giorni scorsi delle quali, peraltro, non si conoscono le fonti, risultano estremamente confuse, talvolta contraddittorie o superficiali e dunque fuorvianti, poiché ...

A 2 mesi dalla morte di Astori - Francesca e la famiglia rompono il silenzio : Sono trascorsi già due mesi da quel terribile 4 marzo, giorno in cui tutto il mondo del calcio si è fermato, per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina.Da quel momento, amici, conoscenti e tifosi della squadra viola si sono stretti attorno alla famiglia del calciatore e, in particolare, alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia Vittoria. Con messaggi, dediche e foto tutti hanno voluto raccontare il loro dolore dovuto alla ...

Quei ringraziamenti della famiglia di Davide Astori : Sono passati due mesi da quando il 4 marzo 2018 Davide Astori, il capitano della Fiorentina, è morto prima di entrare in campo a Udine. Scomparso per una possibile bradiaritmia, 31 anni, sono stati in tanti a lasciare pensieri, messaggi, segni di affetto verso di lui e la famiglia che lasciava, la compagna Francesca Fioretti e la figlia di due anni Vittoria. Oggi è proprio la famiglia del calciatore che ringrazia a sua volta tutte le persone ...

Morte Astori - 2 mesi dopo. La struggente lettera della famiglia : “grazie di cuore a tutti” : Morte Astori- A due mesi dalla scomparsa, la famiglia Astori ha scritto una lettera, firmata dalla moglie Francesca Fioretti e dalla figlia Vittoria, pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per ringraziare tutta Italia per l’affetto e la vicinanza. “Grazie. È una parola semplice ma unica – si legge nel ricordo di Francesca e Vittoria – com’era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ...

