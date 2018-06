Associazione a delinquere e tangenti alla politica all' ombra del nuovo stadio della Roma

Stadio della Roma - nove arresti per Associazione a delinquere : nove arresti dei Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo Stadio della Roma.I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale capitolino hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal gip di ...

Arrestato il vice prefetto dell'Isola d'Elba per Associazione a delinquere : Nell'operazione anti 'ndrangheta è finito dietro le sbarre anche un membro di un clan ritenuto il mandante dell'omicidio del procuratore Caccia

Austria - 17 "identitari" indagati per Associazione a delinquere e hate speech : Nell' Austria che mese dopo mese continua a inasprire la lotta all'immigrazione clandestina e a irrigidire le condizioni dell'accoglienza , il procuratore della città di Graz ha indagato 17 attivisti '...

Isola d'Elba - arrestato vice prefetto per Associazione a delinquere : La Guardia di Finanza ha arrestato il vice prefetto reggente l'ufficio della prefettura dell'Isola d'Elba e un membro di una famiglia della 'ndrangheta operante in Piemonte che fu mandante dell'omicidio del...

Associazione a delinquere con aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso - un arresto : Nella mattinata di ieri, personale in servizio presso il Commissariato di Rossano, diretto dal Commissario Capo dr. Giuseppe MASSARO, ha eseguito l'ordinanza di carcerazione a carico di D.N.G., di ...

L'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda Antonello Montante, imprenditore Siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia. Montante era stato

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di Associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Denunciate dalla polizia di stato 19 persone : L'indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana, è partita dalla denuncia di un'imprenditrice locale la quale, all'atto della vendita dei propri formaggi, si è ...

Gela - blitz contro il clan Rinzivillo : 10 arresti per Associazione a delinquere : Nuovo colpo della polizia contro il clan Rinzivillo di Gela, legato a Cosa nostra. Personale della Squadra mobile di Caltanissetta e del Commissariato di Gela: 10 le persone arrestate che sono state accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti ed all’alterazione – rendendo idonee allo sparo armi giocattolo o a salve – alla vendita, cessione di armi comuni da ...

Ilva - Cassazione conferma la condanna per Fabio Riva : 6 anni e 3 mesi per Associazione a delinquere e truffa : Fabio Riva è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 3 mesi per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. La Cassazione ha confermato la sentenza d’appello, negando le attenuanti generiche per la gravità dei fatti commessi e l’intensità del dolo. I giudici hanno stabilito che il figlio dello scomparso proprietario dell’Ilva, Emilio Riva, aveva incamerato illecitamente circa 100 milioni di euro dal 2008 al ...

Ma le accuse restano in piedi "È Associazione a delinquere" : Open arms canta vittoria, ma l'inchiesta della procura di Catania sui lati oscuri non solo dell'Ong spagnola va avanti. Lo ammette lo stesso Oscar Camps, fondatore dell'organizzazione umanitaria con un tweet, che si riferisce al dissequestro della loro nave: "È solo un primo passo e una buona notizia. Open Arms è stata rilasciata, ma le indagini a Catania sul reato di associazione a delinquere e quella di Ragusa sul favoreggiamento ...