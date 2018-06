Assessore di Milano Maran rifiutò casa da Parnasi : "Qui non si usa" : Assessore di Milano Maran rifiutò casa da Parnasi: "Qui non si usa" Gli uomini dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sullo stadio di Roma avrebbero offerto un appartamento all'Assessore all'Urbanistica, ma il diretto interessato respinse l'offerta. Per il gip vi sarebbe stato un tentativo di esportazione del sistema ...

Stadio Roma - l’Assessore Maran rifiutò casa da Parnasi : “Abbiamo fatto la figura dei romani che vanno a Milano nei film” : Gli avevano offerto una casa per provare a inserirsi nelle trattative preliminari che avrebbero poi dovuto portare alla costruzione del nuovo Stadio del Milan. Lui, però, ha rifiutato in “maniera sdegnosa“. Non voleva “prendere per il culo” i suoi elettori, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del comune di Milano. Spunta anche questa vicenda nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma che oggi ha ...

Milano - per la truffa dei fondi pm chiede 6 anni per ex Assessore : “Banchetto a cui tutti hanno partecipato” : “Questa indagine è la presentazione di un banchetto a cui hanno partecipato” pubblici ufficiali “che tutto hanno divorato” pensando che “si può trangugiare tutto, che tutto si possa fare e che si possa usare come si vuole il denaro pubblico”. Lo ha detto durante la requisitoria il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano che ha chiesto 6 anni di carcere per Mariolina Moioli, ex assessore alla Famiglia ...

Migranti - al centro di via Corelli di Milano l’inclusione passa per la musica. L’Assessore : “Non fermiamoci qui” : “Tu sei l’uomo che è riuscito a cambiare le rotte degli aerei che passavano sulle case di Milano Due”, dice Ennio (Doris) al Silvio Berlusconi del film Loro 2. Gli aerei in partenza da Linate passano invece sopra il centro di accoglienza di Via Corelli 176, periferia est di Milano. Disturbano, ma solo per un attimo, la musica che esce dal piano di Manuel Magrini. Mentre gli ospiti della struttura gestita dalla Croce Rossa sentono, probabilmente ...

Milano - l’Assessore regionale Magoni (FdI) difende il suo post sul fascismo buono : “È storia. I nostalgici siete voi” : Il primo maggio, festa dei lavoratori, il neo assessore al Turismo della Lombardia, Lara Magoni, ha scritto così su Facebook: “Rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore, visto che le leggi che tutelano i lavoratori nascono proprio TUTTE dal fascismo”. La ex sciatrice bergamasca ha difeso il suo post: “È la storia, io seguo semplicemente ciò che dice la storia. I nostalgici siete voi”, ...

Vaccini - "varicella party a Milano" : bufera sul post della mamma no vax. L'Assessore : "Irresponsabile" : Il movimento Siamo del medico radiato Dario Miedico prende le parti della donna: "Stava solo facendo ironia". La condanna del virologo Burioni: "Difendiamo i...

Milano : nuovo ufficio Assessore Majorino al Corvetto : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un nuovo ufficio dell’assessore alle politiche sociali al Corvetto, per essere vicini – non solo con le parole – alle periferie di Milano. Pierfrancesco Majorino lo ha inaugurato in via Nicolò Barabino 8, nel cuore del Corvetto. A partire da oggi, l’assessore sposterà, per alcuni giorni alla settimana, parte della sua attività dalla sede centrale dell’Assessorato in Largo Treves a ...

Arresti sanità Milano : tangenti ospedali Galeazzi e Pini/ I contatti con l'Assessore per avere agevolazioni : tangenti ospedali Milano, Pini e Galeazzi: mazzette, assunzioni e regali di lusso. 4 primari e 2 imprenditori arrestati. Inchiesta prof. Confalonieri.