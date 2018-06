: Assemblea Onu contro uso forza Israele - NotizieIN : Assemblea Onu contro uso forza Israele - CyberNewsH24 : #News #Assemblea Onu contro uso forza Israele - TelevideoRai101 : Assemblea Onu contro uso forza Israele -

L'generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che condannaper "uso eccessivo della" a Gaza e chiede "la protezione della popolazione civile palestinese". La risoluzione ha ottenuto 120sì, 8 no (tra cui Usa e) e 45 astensioni. Le risoluzioni dell'generale non sono vincolanti come quelle del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.(Di mercoledì 13 giugno 2018)