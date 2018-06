Asse Salvini-Meloni | vicepresidenza della Camera a Rampelli di Fdi I sottosegretari

Migranti - Salvini : sta nascendo un Asse italo-tedesco : Roma, 13 giu. , askanews, 'Il piano è che finalmente l'Unione europea si occupi davvero della difesa dei suoi confini. Che poi sono anche i nostri'. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini,...

Salvini : sta nascendo Asse con Germania : 8.48 Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, dopo il caso Aquarius, difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e, intervistato dal 'Corsera', sostiene che un "risultato importante per tutti gli italiani", "è stato portato a casa", "abbiamo risvegliato l'Europa". "Ho parlato con il ministro tedesco Horst Seehofer e posso dire che credo stia nascendo un asse italo-tedesco basato su una parola ...

“Pensavo scherzAsse - poi…”. Amici - la spifferata di Maria De Filippi su Matteo Salvini. È successo durante la finale del talent : Irama è il vincitore della diciassettesima edizione di ‘Amici’. Il cantautore 22enne di Carrara, il cui disco ‘Plume’ uscito il primo giugno è già in testa alla classifica degli album più venduti, ha battuto nella sfida finale la 18enne trapanese Carmen. Irama ha dedicato la vittoria alla nonna scomparsa da poco, per la quale ha scritto il brano ‘Un respiro’, uno dei sei inediti contenuti in ...

Matteo Salvini guarda “Amici”/ Foto - Maria De Filippi commenta : “Pensavo scherzAsse” : Anche Matteo Salvini, ieri sera, ha guardato la finale di "Amici 2018" e a confermarlo è un Tweet. Maria De Filippi commenta: "E' stato coerente con quello che mi disse a C'è Posta"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Conte duro : siamo soli - Europa Assente : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

Noi uomini duri. Orban si gode l'Asse con Salvini e Strache : Il premier nazionalista ungherese Viktor Orban si è detto soddisfatto per la composizione dei nuovi governi in Italia e in Austria, che annoverano forze populiste con le quali condivide posizioni sull'immigrazione e visione critica dell'Unione europea. "Le cose procedono secondo i miei gusti, nella politica europea sono apparsi protagonisti duri", ha dichiarato Orban in un'intervista all'emittente radiofonica Kossuth, riferendosi al ...

Salvini paragonato a Hitler da un ex Assessore Pd : Sul delicato tema dell’immigrazione il neo ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], si starebbe esprimendo quasi con le stesse parole utilizzate da Adolf Hitler per gli ebrei. È questo il giudizio di Marcello Iantorno, noto avvocato di Como ed ex assessore della citta' in quota Pd fino al giugno del 2017. La notizia arriva dal quotidiano online locale comozero.it, secondo il quale Iantorno avrebbe mandato un messaggio alla redazione in cui ...

Premier Assente in Cdm - presiede Salvini : Il Premier Giuseppe Conte stasera non presiederà il Consiglio dei ministri, causa trasferta in Canada. Al posto del presidente del Consiglio, sarà il vicePremier Matteo Salvini a svolgere il ruolo di ...

Salvini sale sulla navetta dell'aeroporto - pAsseggeri cantano : "Bella ciao" : Mentre alla Camera si votava la fiducia al governo Conte, Matteo Salvini ha lasciato gli scranni di Montecitorio per andare in...

Salvini : «Meno tAsse a chi paga di più». E poi : «Cie chiusi - basta migranti in giro» : Il ministro dell’Interno torna a parlare di riforma fiscale, pensioni e migranti. Intanto il segretario generale Stoltenberg risponde alle intenzioni del neonato governo sul dialogo con la Russia

Salvini : "E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tAsse" | Scoppia la polemica : La replica del vicepremier: "Non ho mai detto quella frase, ma che se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più"

Salvini : «I centri saranno chiusi - basta migranti a spasso per le città. Meno tAsse ai ricchi» : Comparto tasse e problema immigrazione. Matteo Salvini è tornato anche oggi sui temi che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale. «È giusto che chi guadagna di più...

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tAsse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

TAsse - cosa dovrebbe rispondere la sinistra a Salvini per marcare la distanza : Siamo tutti concordi che dovremmo partire dai fondamentali e dai valori che ci uniscono. Qualcuno parla di un Fronte, ma andiamoci piano: cosa mette insieme questo Fronte? Al tempo della confusione, non possiamo rispondere con un esperimento che metta tutti insieme (?). Dovremmo invece fare poche, umili, realistiche proposte di sinistra. Che consentano di riappropriarci della nostra identità. La proposta del Fronte è interessante, ma parlerei ...