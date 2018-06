Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018

Ascolti TV | Martedì 5 giugno 2018. I Wind Music Awards vincono senza botto (19.2%) - Pelè 12.6% - Floris 10.4% : Wind Music Awards Su Rai1 il primo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 ha conquistato 4.131.000 spettatori pari al 19.2% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al vide 2.773.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 The Call ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute ha intrattenuto 1.567.000 spettatori (7.4%). Su ...

Ascolti TV | Martedì 5 giugno 2018 : Wind Music Awards Su Rai1 il primo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Call ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Il mistero delle pagine perdute ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto ...

Ascolti tv martedì 5 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Wind Music Awards 2018, prima serata (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film The Call ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Pelè ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Il mistero delle pagine perdute - National Treasure ha registrato un ...

Ascolti tv ieri - Wind Music Award vs Pelè vs diMartedì | Dati Auditel 5 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 5 giugno 2018? Chi ha vinto la prima serata fra i Wind Music Award su Rai 1, il film Pelè su Canale 5 e diMartedì di Giovanni Floris su La7? La prima serata di uno degli eventi Musicali più attesi dell’anno ha portato sul palco dell’Arena di Verona numerosissimi artisti, ma anche due super ospiti internazionali del calibro di Alvaro Soler e Rita Ora. L’evento, condotto ancora una volta da ...

Ascolti record per La7 : "Di Martedì" di Floris vola al 14 - 04% di share : Un'altra giornata di Ascolti record per La7, che ieri, martedì 29 maggio, ha conquistato il podio nella classifica delle reti televisive più seguite dagli spettatori italiani. Già la scorsa domenica, ...

Grande Fratello vince la gara degli Ascolti - ma il vero boom è di Floris con Di Martedì : Il Grande Fratello continua a macinare ascolti. La semifinale andata in onda Martedì sera però non ha stravinto, ma anzi ha perso punti rispetto alle puntate precedenti. Il reality di Barbara d'Urso è ...

Boom di Ascolti per Giovanni Floris «DiMartedì» vola al 14 - 04% di share : ascolti record per «DiMartedì». Il talk show di La7, condotto da Giovanni Floris, ha raggiunto la doppia cifra nello share, arrivando al 14,04% e 3.003.000 spettatori. Il programma - che aveva come ...

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018. Grande Fratello 21% - Il Fulgore di Dony 14.5%. Boom DiMartedì (14%). La7 terza rete nelle 24 h (8.8%) : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share (il regalo di Bobby Solo per la figlia – quello che è successo minuto per minuto – lo scandalo droga – i finalisti). Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ...

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018. Grande Fratello 21% - Il Fulgore di Dony 14.5%. Boom DiMartedì (14%) : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ha interessato 1.070.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha intrattenuto 1.326.000 ...

Ascolti tv martedì 29 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Il fulgore di Dony ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello (live) ha registrato 000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018 : Barbara D'Urso Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 e Silver Surfer ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha ...

Ascolti tv martedì 22 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Capitano Maria, ultima puntata (live e riassunto), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello (live) ha registrato 000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Wolverine: l'immortale ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Martedì 22 maggio 2018. In 5 - 6 mln per l’ultima de Il Capitano Maria (22.7%) - GF15 a 3 - 7 mln (21.8%) : Il Capitano Maria Su Rai1 l’ultima puntata de Il Capitano Maria ha conquistato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Wolverine – L’immortale ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Martedì 22 maggio 2018 : Il Capitano Maria Su Rai1 l’ultima puntata de Il Capitano Maria ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la sesta puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Wolverine – L’immortale ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 ...