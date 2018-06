Ascolti tv | con Conti non c' è storia | quasi 4 milioni per i WMA e a Mediaset muti

Rai e Raiplay Down/ Streaming e tv oscurata : alle critiche si risponde con Ascolti al top! : Rai e Raiplay Down, Streaming e televisione oscurata: perchè non si vedono? Ultime notizie, problemi tecnici per televisione del servizio pubblico italiana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...

Amici 2018 - classifica finale e vincitore/ Ascolti al top con il duello Carmen vs Irama : Irama è il vincitore della finale di Amici 2018: il primo ad esserne sorpreso è proprio lui, che dedica il titolo alla nonna. Le sue parole durante la conferenza stampa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:39:00 GMT)

Ascolti tv - 2.3 milioni di telespettatori per la replica de I bastardi di Pizzofalcone : Il programma più visto delle prima serata televisiva del 10 giugno è stato su Rai1 la riproposizione della fiction “I bastardi di Pizzofalcone” con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha raccolto 2.364.000 telespettatori e l’11.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 telespettatori pari al 7.3% di share. Nei dettagli della prima serata su La7 Non è L’Arena ...

Ascolti Tv - Domenica 10 Giugno 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone in replica 11.8% 2 - 3 mln - Rai 1 - - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l'... : ... share 11.5% , la diretta del Gran Premio del Canada, in onda dalle 20.04 alle 22.02, ha interessato 776.000 spettatori con il 3.9% su Sky Sport F1 e 511.000 con 2.6% su Sky Sport 2 , . Nove , Top ...

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Madre Mia vs Dr Knock | Dati Auditel 10 giugno 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 giugno 2018. Chi ha vinto la prima serata fra la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann, Carolina Crescentini e Tosca D’Acquino, ed il film Dr. Knock in onda su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito la penultima puntata di Non è L’Arena su La7 condotta da Massimo Giletti o l’appuntamento con Kilimangiaro con Camila Raznovich su Rai 3? A ...

NBA – Un finale da… flop : gara-4 è stata la partita con il più basso indice di Ascolti delle Finals fra Warriors e Cavs : gara-4 delle Finals NBA dal finale alquanto scontato: lo confermano gli indici di ascolto, il più basso di tute le gare disputate nelle Finals degli ultimi 4 anni tra Warriors e Cavs Finals NBA dal finale alquanto scontato? Non ditelo a Steph Curry che nel post gara-4 ha attaccato i media, assicurando che nè lui, nè i suoi compagni, hanno mai pensato di aver avuto il titolo in tasca da tempo. I telespettatori invece sì. Lo dimostrano gli indici ...

Ascolti TV 8 giugno 2018 : flop Le verità nascoste - trionfa Amadeus con Ora o mai più : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri venerdì 8 giugno, caratterizzata in prime time dalla terza puntata della fiction spagnola 'Le verità nascoste' in onda su Canale 5 ma anche dall'esordio del nuovo talent show condotto da Amadeus dal titolo 'Ora o mai più', trasmesso in prime time su Raiuno. Ottimo debutto per 'Ora o mai più' di Amadeus, flop la fiction Le verità nascoste Il verdetto Auditel di ieri ...

ORA O MAI PIÚ - RAI 1/ Ascolti boom per il programma di Amadeus : la precisazione del conduttore (prima puntata) : La prima puntata di Ora o mai più è stata seguita da 4.730.000 spettatori pari al 25% di share: esordio con il botto per Amadeus e i contanti 'dimenticati'.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Amadeus conquista il pubblico con Ora o mai più : boom di Ascolti : Ora o mai più: boom di ascolti per la prima puntata con Amadeus Venerdì 8 giugno in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo è andata in onda la prima puntata di Ora o mai più, il nuovo talent condotto da Amadeus. Un’occasione per otto cantanti per rimettersi in gioco spalleggiati da otto big della canzone italiana: i Jalisse, Valeria Rossi, Stefano Sani, Lisa, Massimo Di Cataldo, Alessandro Canino, Marco Armani e ...

Forum chiude con Ascolti record : Barbara Palombelli ringrazia : Barbara Palombelli saluta e ringrazia il pubblico di Forum Si è appena conclusa su Rete 4 l’ultima puntata della 33° edizione di Forum. Il programma ha salutato il suo affezionato pubblico questa mattina su Canale 5 e nel primo pomeriggio su Rete 4. Barbara Palombelli ha ringraziato tutti i telespettatori per aver seguito con entusiasmo anche questa edizione e lo ha fatto mostrando come di consueto svariate clip che hanno riassunto la ...

Ascolti tv - vince il concerto tributo a Pino Daniele : Il programma più visto della prima serata televisiva di giovedì 7 giugno è stato l’emozionante tributo live dallo Stadio San Paolo di Napoli per celebrare la memoria di Pino Daniele, che ha conquistato il pubblico di Rai1: in onda fino all’una e mezzo di notte, il concerto ha raggiunto il 18,7% di share con 2.885.000 spettatori medi. Picco di ascolto intorno alle 22 con 4.720.000 spettatori. In prima serata l’ascolto è stato di ...