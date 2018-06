Ascolti tv 12 giugno 2018 | tutti i numeri | dai Wma a DiMartedì

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...

Ascolti tv martedì 12 giugno 2018

Wind Music Awards o diMartedì? Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, 12 giugno 2018? Chi ha vinto la prima serata di un martedì ricco di programmi d'attualità e film? Poteva sembrare una serata piatta. Dopo la Finale di Amici 2018 si attende l'inizio dei programmi legati ai Mondiali di Calcio e l'arrivo su Rai 1 di Tutto può succedere 3. Così non è stata. Ad animare la serata, in cui diMartedì ha salutato i suoi affezionati

Amici, Ascolti tv finale 2018: l'ultima puntata del Serale seguita da 4,87 milioni di spettatori Niente super boom di Ascolti tv, ma dati comunque molto positivi quelli registrati dalla finale di Amici 2018. Lunedì 11 giugno, infatti, in prima serata su Canale5, l'ultima puntata del Serale è stata seguita da una media di 4 milioni 872

Ascolti TV | Lunedì 11 giugno 2018. La Finale di Amici al 25.1% : Amici 17 Su Rai1 Ricatto d’Amore ha conquistato 3.211.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 la Finale di Amici 17 ha raccolto davanti al video 4.872.000 spettatori pari al 25.1% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Kung Fu Panda ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 ...

I Bastardi di Pizzofalcone in replica 11.8% 2 - 3 mln - Rai 1 - - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l'... : la diretta del Gran Premio del Canada, in onda dalle 20.04 alle 22.02, ha interessato 776.000 spettatori con il 3.9% su Sky Sport F1 e 511.000 con 2.6% su Sky Sport 2

Non è l'Arena, Ascolti tv 10 giugno 2018: nuovo boom per il programma di Giletti Nuovo boom di Ascolti tv per Non è l'Arena. Domenica 10 giugno 2018, in prima serata su La7, il programma condotto da Massimo Giletti è stato visto da una media di 1 milione 798 mila telespettatori, pari al 9,61% di

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 giugno 2018. Chi ha vinto la prima serata fra la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann, Carolina Crescentini e Tosca D'Acquino, ed il film Dr. Knock in onda su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito la penultima puntata di Non è L'Arena su La7 condotta da Massimo Giletti o l'appuntamento con Kilimangiaro con Camila Raznovich su Rai 3?