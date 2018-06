Art Basel è molto più di Art Basel

Art Basel 2018 - tutta l’arte da non perdere secondo GQ : Art Basel non è una fiera come tante, è un marchio consolidato su scala mondiale. Ma la sfida del mercato dell’arte contemporanea porta a fare i conti sempre più con l’economia globalizzata, con i mercati in crescita, con i nuovi ricchi. Per questo, oltre all’originaria edizione a Basilea, negli ultimi anni il modello Art Basel si è spostato a Miami Beach (6-9 dicembre 2018) e ad Hong Kong (29-31 marzo 2019), considerata ...