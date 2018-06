Arrestato l' untore affetto da Hiv | faceva sesso non protetto Tremano più di 50 donne

Ancona - affetto da Hiv faceva sesso non protetto : Arrestato 'untore' : Spunta un nuovo caso di ' untore ' dell' aids , stavolta ad Ancona . Un uomo positivo all'Hiv da 11 anni, aveva rapporti sessuali senza adottare alcuna precauzione. È stato arrestato . L'indagine è ...

Malato di Hiv aveva rapporti non protetti - Arrestato 'untore' : Positivo all'Hiv da 11 anni, aveva rapporti sessuali senza adottare alcuna precauzione. Per questo un uomo è stato arrestato ad Ancona al termine di un'indagine, condotta dalla Polizia in ...