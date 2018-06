Arrestato Luigi Dagostino | imprenditore amico della famiglia Renzi Creatore outlet The

Luigi Dagostino - Arrestato l’imprenditore amico della famiglia Renzi/ False fatture per 3 milioni di euro : Luigi Dagostino , arrestato l’imprenditore amico della famiglia Renzi : False fatture per 3 milioni di euro . E' finito agli arresti domiciliari il noto immobiliare di origini pugliesi(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Firenze - Arrestato l’imprenditore Luigi Dagostino : re degli outlet ed ex socio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli : Fatture per operazioni inesistenti. Con questa accusa è stato arrestato a Firenze (ai domiciliari) l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino. 51 anni, barlettano d’origine ma fiorentino d’adozione, Dagostino è noto per la sua attività nel mondo degli outlet di lusso. È stato lui il deus ex machina della realizzazione dei centri commerciali The Mall del marchio Gucci: in primis quello di Leccio Reggello, vicino Firenze, a cui è seguito ...