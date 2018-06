Ariana Grande si sposa e l’amica Camila Cabello reagisce in un modo LOL

Ariana Grande-Pete Davidson : c’è già l’anello - ad un mese dal fidanzamento la coppia fa sul serio : Ariana Grande e Pete Davidson fanno sul serio, dopo un mese di fidanzamento arriva l’anello da quasi 100mila dollari Ariana Grande e Pete Davinson sono pazzi l’uno dell’altra. Sono così tanto innamorati da fare un passo importante e del tutto prematuro alla luce del poco tempo trascorso insieme. Ariana infatti, secondo il giornale TMZ, avrebbe ricevuto dal fidanzato, che frequenta da un mese, un anello dal valore enorme. Il ...

Ariana Grande sposa Pete Davidson : Pete Davidson ha speso quasi 100.000 dollari per chiedere la mano all'amata Ariana Grande. Il 24enne comico americano ha infatti chiesto in sposa la cantante, spendendo ben 93,000 dollari per un anello da sogno. Parola di TMZ, con diamante da oltre 3 carati e due settimane di lavoro per completarlo. Il pezzo è stato commissionato al gioielliere di New York Greg Yuna.Un fidanzamento lampo, quello di Pete e Ariana, in passato a lungo ...

Ariana Grande e Pete Davidson si sposano? / Fidanzati ufficialmente a un mese dal primo incontro : Ad appena un mese dal primo incontro, Ariana Grande e Pete Davidson sono già pronti a convolare a giuste nozze: l'anello con diamante, i tatuaggi e il fidanzamento ufficiale... (Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Fidanzamento ufficiale per Ariana Grande e Pete Davidson - a breve le nozze? “Sono molto felice” : Ariana Grande e Pete Davidson si sono fidanzati ufficialmente dopo poco più di un mese di frequentazione: l'indiscrezione lanciata dalla rivista People sulla base di una foto in cui la popstar mostrava un anello di diamanti è stata confermata dalla stessa cantante via Twitter. Nessun comunicato ufficiale, ma una serie di risposte alle congratulazioni arrivate dai suoi fan hanno ufficializzato l'impegno reciproco tra la popstar e l'attore di ...

Ariana Grande e Pete Davidson - il fidanzamento è ufficiale : L’amore non è questione di tempo. Nonostante Ariana Grande, 24 anni, e Pete Davidson, comico del Saturday Night Live stiano insieme da poco, i due sarebbero già pronti per il Grande passo. Come l’americano People conferma, i due sarebbero fidanzati ufficialmente e intenzionati – un giorno – ad andare a nozze. «È un fidanzamento recente», ha rivelato un insider, «sono solo due persone che hanno trovato l’amore ...

Non solo quello già Annunciato con Nicki Minaj in The Light is Coming, sta per arrivare anche il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan. Il nuovo album del cantante, Bloom, uscirà solo il 31 agosto, ma ben prima il pubblico potrà ascoltare la partnership con la Grande dal titolo Dance to this. Sivan ha Annunciato che il brano sarà rilasciato ufficialmente mercoledì 13 giugno, come quarta canzone ad anticipare l'album successore di ...

