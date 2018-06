Argentina-Israele | azioni contro Rajoub

Israele-Argentina - l'amichevole annullata trasforma il calcio in uno strumento politico : Il match amichevole tra Israele ed Argentina, previsto dalla nazionale sudamericana nell'ambito della preparazione agli imminenti Mondiali di Russia, si sarebbe dovuto disputare sabato 9 giugno. Inizialmente era stato programmato ad Haifa, nella parte nord del Paese, in un quartiere a forte presenza araba. É stato poi spostato a Gerusalemme in seguito alle dichiarazioni del ministro della cultura e dello sport israeliano Miri Regev. Per una ...

L’Argentina rifila un bel ceffone a Israele. E non è solo una questione politica : La conferma che lo sport è politica, e il calcio è politico – noi lo sappiamo bene: vedi l’uso disinvolto del Milan da parte di Berlusconi – ci viene da Israele, paese che quest’anno ha appena festeggiato i suoi primi settant’anni di esistenza, sempre però sul filo del rasoio, tra guerre e terrorismo, tra repressioni sanguinose ed Intifade, in un’allerta senza fine. Ebbene, il 4 maggio scorso Israele ha ospitato la Grande Partenza ...

“Il governo non c’entra con la sospensione della partita Israele-Argentina”. Intervista a Alberto Indij : “Il governo argentino non c’entra niente con la sospensione della partita Israele-Argentina. Sono stati i calciatori a dire che avevano paura di giocare perché Messi era stato minacciato da gruppi terroristi. Però Hamas ha ringraziato il governo della Repubblica Argentina per questa sospensione. Io

'Il governo non c'entra con la sospensione della partita Israele-Argentina'. Intervista a Alberto Indij : Comprendiamo la paura che può provare qualunque essere umano: chi non ha paura in un mondo tanto insicuro come quello di oggi è solo un irresponsabile. Ma la paura non può arrivare al punto di ...

“Minacce ai calciatori” - annullata amichevole Israele-Argentina : “Minacce ai calciatori”, annullata amichevole Israele-Argentina “Minacce ai calciatori”, annullata amichevole Israele-Argentina Continua a leggere L'articolo “Minacce ai calciatori”, annullata amichevole Israele-Argentina proviene da NewsGo.

Vince la paura - salta Israele-Argentina : Ad accendere la miccia è stata la Federcalcio palestinese che aveva chiesto all'attaccante del Barcellona di non scendere in campo o avrebbe esortato i fan del mondo arabo a bruciare poster e ...

Lieberman su partita con Argentina : “vergogna cedere a chi odia Israele” : Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman contesta la decisione di cancellare per motivi di sicurezza l’amichevole di calcio tra l‘Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme dopo le proteste palestinesi: per Lieberman si tratta “di una vergogna il fatto che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni di coloro che odiano Israele e il cui unico scopo è nuocere al diritto di Israele ...

L'Argentina di Messi boicotta Israele : La nazionale argentina di calcio ha cancellato la partita con la nazionale israeliana programmata per il 9 giugno ad Haifa, in un primo tempo, e spostata poi a Gerusalemme. I calciatori argentini erano stati fatti oggetto di odiose minacce da parte di gruppi organizzati palestinesi e di lettere mina

Argentina-ISRAELE/ Partita annullata - un "antipasto" di quel che può succedere ai Mondiali 2018 : La Partita di calcio tra Israele e Argentina non si giocherà. Messi e compagni hanno preso una decisione storica, che potrebbe ripetersi ai Mondiali. ARTURO ILLIA(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:11:00 GMT)CAOS SPAGNA/ Da Rajoy a Sanchez, i governi vanno ma il fantasma della Catalogna resta, int. a D. Menor TorresSCENARI/ Ucraina, la politica di Mosca e Kiev ha spaccato la Chiesa, di C. Larky

L’Argentina cancella la sfida con Israele. Messi : “Non gioco con chi uccide i bambini” : L’amichevole fra Israele e Argentina, prevista per sabato a Gerusalemme, è stata annullata. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiamato il presidente argentino Mauricio Macri per cercare di salvare il match ma non c’è stato nulla da fare. La partita - ha affermato la ministra dello Sport Miri Regev - è stata cancellata per via di minacce di gruppi t...

Israele Argentina annullata - minacce di morte a Messi/ Niente amichevole - la Federcalcio palestinese ringrazia : Israele Argentina annullata: cancellata l'amichevole del 9 giugno a Gerusalemme, in seguito alle minacce ricevute da Lionel Messi e dagli altri giocatori dell'Albiceleste.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:00:00 GMT)

L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico : Minacce di morte a Messi : L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi. La partita amichevole tra Israele e Argentina prevista per sabato a The post L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Lieberman su partita con Argentina : “vergogna cedere a chi odia Israele” : Il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman contesta la decisione di cancellare per motivi di sicurezza l’amichevole di calcio tra l‘Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme dopo le proteste palestinesi: per Lieberman si tratta “di una vergogna il fatto che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni di coloro che odiano Israele e il cui unico scopo è nuocere al diritto di Israele ...

M.O. - palestinesi : pressioni di Messi per cancellare l'amichevole Israele - Argentina a Gerusalemme : "I valori, l'etica e il messaggio dello sport hanno vinto oggi, mostrando ad Israele il cartellino rosso" ha detto Jibrib Rajoub. "E' una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle ...