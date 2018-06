: Aquarius,Tajani:Francia molto più dura - NotizieIN : Aquarius,Tajani:Francia molto più dura - CyberNewsH24 : #News #Aquarius,Tajani:Francia molto più dura - TelevideoRai101 : Aquarius,Tajani:Francia molto più dura -

"Non si può invocare il rispetto degli immigrati, la preoccupazione per il trattamento riservato a una nave, quando il trattamento riservato alla frontiera franco-italiana nei confronti degli immigrati è statopiù duro di quello riservato agli immigrati dall' dall'Italia" nel caso della. Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue,aggiungendo: "Credo che la prudenza imponga in questi casi di rimanere in silenzio".ha poi sottolineato:"Credo che la Ue debba essere unita.Non è problema fra Paesi membri".(Di mercoledì 13 giugno 2018)