Aquarius | viviamo in una società che non riconosce il razzismo Nessun déjà vu?

(Di mercoledì 13 giugno 2018) di Margherita Cavallaro Un paio di settimane fa mi sono rifiutata di avere una discussione con un soggetto di forma umanoide che affermava che l’insegnamento della storia dovrebbe essere tolto dalle scuole in quanto inutile. Questo soggetto sosteneva che sapere che in passato ci sia stato l’Olocausto non impedirà gli olocausti futuri e, quindi, quella conoscenza è inutile come d’altro canto lo è tutta la cultura generale. Mi sono rifiutata di parlare con tale soggetto non perché non avessi argomentazioni, ma perché avevo di meglio da fare (tira più un pelo di patafiocca che un carro di buoi) che spiegare a un omuncolo che per altro faceva il borioso le basi della vita. Gli ultimi fatti di cronaca, però, mi stanno letteralmente prendendo le mani e sbattendole sulla tastiera. Premessa: sapere che c’è stato l’Olocausto non è conoscere la storia, è sapere che è avvenuto un fatto storico. ...