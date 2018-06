Aquarius | Tria non va a Parigi | Conte valuta se annullare incontro

Aquarius - tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse - Tria cancella l'incontro a Parigi : 13.50 - La crisi diplomatica tra Francia e Italia sembra essersi aggravata ulteriormente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si era già espresso duramente durante il suo intervento di stamattina al Senato, ma ha poi rincarato la dose anticipando che se la Francia non fornirà le scuse ufficiali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa bene ad annullare il suo viaggio a Parigi in programma per venerdì 15 giugno.La Presidenza del ...

Aquarius - Salvini : salvare la Patria e non i migranti : Mi chiedo a quale bisogno, oltre a quello di prendere voti, possa rispondere la retorica dell’uomo forte che risulta capace di accentrare su di sé le proiezioni di un popolo allo sbando che riesce a trovare unione e identità contro i migranti. È finita la pacchia, sembra una frase folle se si pensa a quali sono le condizioni di vita di popolazioni ancora colonizzate le cui avanguardie giungono in Europa. Con gli stracci al posto dei ...