Aquarius | Tria annulla il viaggio a Parigi | a rischio vertice Merkel-Macron-Conte

Caso Aquarius - Salvini contro Macron : “Passi ai fatti e si scusi”. E il ministro Tria annulla l’incontro a Parigi : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dure le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, ancor più forte l’ annulla mento dell’in contro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria , e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi. Lo hanno riferito fonti del Mef, spiegando che la decisione è stata...

Aquarius - Salvini : salvare la Patria e non i migranti : Mi chiedo a quale bisogno, oltre a quello di prendere voti, possa rispondere la retorica dell’uomo forte che risulta capace di accentrare su di sé le proiezioni di un popolo allo sbando che riesce a trovare unione e identità contro i migranti . È finita la pacchia, sembra una frase folle se si pensa a quali sono le condizioni di vita di popolazioni ancora colonizzate le cui avanguardie giungono in Europa. Con gli stracci al posto dei ...

Aquarius - ambasciatrice maltese in Italia : “Non c’entriamo nulla. Salvini ha ragione sui migranti - ma basta provocazioni” : “Non abbiamo nulla a che fare con questa vicenda. E anche se Matteo Salvini mi piace, ha sbagliato: deve smetterla di fare dichiarazioni provocatorie“. L’ambasciatrice maltese in Italia, Vanessa Frazier, è intervenuta sul caso della nave Aquarius, che ha a bordo oltre 600 migranti, e il ministro dell’Interno non vuole far attraccare in Italia. Raggiunta telefonicamente da The Post Internazionale, la diplomatica spiega che ...